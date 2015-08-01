Черчесов может возглавить «Терек»

Экс-главный тренер «Динамо» Станислав Черчесов может воглавить «Терек», сообщает «Советский спорт». По версии издательства, руководство грозненского клуба недовольно работой Рашида Рахимова и всерьез думает о его замены.



После трех туров «Терек» не добился ни одной победы, а сегодня разгромно проиграл «Зениту» – 3:0. Кроме того, главный тренер не контролирует поведение игроков, которые отказываются признавать его авторитет.



Напомним, что Станислав Черчесов уже тренировал «Терек» в период с 2011-го по 2013-й года.



