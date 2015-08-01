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    Черчесов может возглавить «Терек»

    Экс-главный тренер «Динамо» Станислав Черчесов может воглавить «Терек», сообщает «Советский спорт». По версии издательства, руководство грозненского клуба недовольно работой Рашида Рахимова и всерьез думает о его замены.

    После трех туров «Терек» не добился ни одной победы, а сегодня разгромно проиграл «Зениту» – 3:0. Кроме того, главный тренер не контролирует поведение игроков, которые отказываются признавать его авторитет.

    Напомним, что Станислав Черчесов уже тренировал «Терек» в период с 2011-го по 2013-й года.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.08.2015 19:44
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    Комментарии (18)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Raulya
    1438452383
    При Черчесе терек не плохо выглядел...но помнится Кадыров его как то не красиво уволил...Не думаю, что Черчес со своей гордостью пойдет...но вариант не плохой...
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    Зенит 2015
    1438452785
    Вот до чего безработица доводит, хотя возможно что это простая жадность.
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    морозз
    1438454384
    Катастрофа и упадок...вот что несёт Тереку эта личность!
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    Baisangur95reg
    1438456229
    Черчесов не вернется ,после того как его так уволили,а при нем Терек был лучше все таки!
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    патриот200
    1438456388
    Хорошая новость была бы правдой
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    3eмлянин
    1438457692
    Дубль два
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    RJM555
    1438460669
    С таким отношением рукаводства я бы сам ушел бы.
    Ответить
    zanuda
    1438463437
    Потом в Амкар, затем в Динамо итд итп!
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    podonok
    1438500636
    так всё равно
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    ologreds
    1694997497
    numo437462
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