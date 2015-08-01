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    РФПЛ. «Зенит» не оставил шансов «Тереку»

    «Зенит» принимал «Терек» в ранге действующего чемпиона и лидера турнирной таблицы, и начал матч соответствующе. Уже на 7 минуте матча Мацей Рыбус допустил ошибку и вывел Халка один на один с голкипером. Бразилец не пожадничал и обыграв вратаря поделился мячом со Смольниковым, который и закатил сферу в ворота. «Терек» после пропущенного мяча не успел оправиться, как получил второй гол — снова Халк обокрал игрока «Терека» и на этот раз моментально отдал Олегу Шатову, который пробил вратаря грозненцев Годзюра. Несмотря на то, что голов больше в первом тайме забито не было, «Зенит» предпринял множество попыток увеличить счет, несколько моментов в частности упустил полузащитник Артур Юсупов. Во втором тайме игра немного выровнялась, но при этом «Зенит» продолжал создавать очень опасные моменты, которые он не мог реализовать. В итоге финальную точку в матче поставил Мигель Данни, вышедший на замену и откликнувшийся на отличную передачу Шатова.
    1 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский»
    Зенит (Санкт-Петербург) – Терек (Грозный) – 3:0 (2:0) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 — Смольников, 7; 2:0 — Шатов, 11; 3:0 — Данни, 90.
    Зенит: Лодыгин, Кришито, Нету, Гарай, Смольников, Юсупов (Файзулин, 61), Хави Гарсия, Витсель (Данни, 73), Шатов, Халк, Дзюба (Долгов, 80).
    Терек: Годзюр, Родолфо (Адилсон, 46), Семенов, Маурисио, Айссати, Иванов, Кузяев, Пирис (Кану, 77), Рыбус, Лебеденко, Мбенге (Садаев, 77).
    Предупреждения: Нету, 4; Родолфо, 36.
    Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2015 18:52
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    Комментарии (49)
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    серИт
    1438449819
    уахахах ссыкло до 2017 года ты сдохнешь от рака ахахах
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    SpM_
    1438449877
    Данни молодец, стабильно забивает на последних минутах
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    Диктор
    1438454724
    Хоть и не болею за Зенит,не нравится их игра с судьями на пару,но Данни красавчик,единственный кто вызывает уважение в Зените-Шатов еще нравился раньше,но стал играть в Зенитовский стиль,падает чересчур часто-разочаровал.
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    somn
    1438455344
    С победой! Данни-красава.
    Ответить
    Spacey1
    1438456611
    Шатов красавчик!!!
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    ГерманТитов
    1438456695
    Молодцы , ребята , так держать ! Никому спуску не давайте ! Данни - красава !
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    real_rmadrid
    1438456970
    Акуеть, просто отвратительный сайт, дизайн, оформление, то, сё...( А Зенит с победой.
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    Гуливер
    1438459724
    Зенит чемпион! с победой нас виражная движуха тысяча чертей в ауле
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    DeR_Fan
    1438460975
    Опять Зенит и ЦСКА будут друг с другом соперничать
    Ответить
    ologreds
    1694997498
    numo437461
    Ответить
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