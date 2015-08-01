Гаджиев: «ЦСКА – одна из лучших команд российского футбола»

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итоги матча 3-го тура РФПЛ с самарскими «Крыльями Советов», в котором его подопечные сумели одержать победу со счетом 1:0.

«Амкар» сыграл нормальный матч, но мои игроки могут и лучше. Не буду оценивать игру по 10-бальной шкале. Ребята действовали с большой самоотдачей. Ошибок хватало, но будем вносить коррективы.

Конечно, опыт работы с «Крыльями» в определенной степени помогает. Делаются определенные выводы.