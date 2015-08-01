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    • Президент «Лиона» подтвердил заинтересованность в Вальбуэна

    Президент «Лиона» подтвердил заинтересованность в Вальбуэна

    Президент французского «Лиона» Жан-Мишель Ола подтвердил заинтересованность клуба в полузащитнике московского «Динамо» Матье Вальбуэна. Как сообщает Le Parisien, Ола озвучил несколько кандидатур, в число которых вошел Вальбуэна и полузащитник киевского «Динамо» Юнес Бельханда.
    Напомним, что будущее Вальбуэна в московском «Динамо» по-прежнему находится под вопросом после того, как московскую команду исключили из розыгрыша Лиги Европы и ограничили траты из-за нарушения финансового Fair Play.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: Le Parisien

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    01.08.2015 15:00
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    Комментарии (7)
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    серИт
    1438430748
    ну так пусть валит если бабки ему дороже, настоящий игрок должен быть всегда до конца с клубом, даже если это мусарня
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    Bobus
    1438431378
    Дзюба рекомендует. Бросить друганов и свалить туда, где больше ништяков - это очень профессионально
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    DaleDK
    1438435107
    Уйдет француз (( Игрок он прекрасный, факт.В нынешнем Динамо ему делать нечего (((
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    ologreds
    1694997499
    numo437440
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