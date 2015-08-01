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    • Видеотрансляция матча «Амкар» – «Крылья Советов» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Амкар» – «Крылья Советов» – на «Бомбардире»

    «Амкар» и «Крылья Советов», которые после двух матчей имеют по одной победе, сегодня встретятся в рамках 3-го тура Премьер-Лиги. Начало в 14:00.

    У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант:     «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Амкар» – «Крылья Советов». Комментатор – Ковалев Андрей. Ждем всех в 14:00!

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2015 13:13
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    Комментарии (3)
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    AntonioZsp
    1438428372
    платить за русский футбол ??хах..спасибо но оно этого не стоит..
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    Cynic
    1438434780
    Убожество можно бесплатно посмотреть через Сопкаст в таком же кач-ве и с теми же лагами что у НТВ, ищите дурачков
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    ologreds
    1694997501
    numo437402
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