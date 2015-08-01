Видеотрансляция матча «Амкар» – «Крылья Советов» – на «Бомбардире»

«Амкар» и «Крылья Советов», которые после двух матчей имеют по одной победе, сегодня встретятся в рамках 3-го тура Премьер-Лиги. Начало в 14:00.



У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.



Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Амкар» – «Крылья Советов». Комментатор – Ковалев Андрей. Ждем всех в 14:00!



