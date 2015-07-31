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    Хохлов пожаловался на отсутствие глубины состава

    Главный тренер краснодарской «Кубани» Дмитрий Хохлов поделился мыслями после пятничного матча третьего тура РФПЛ против «Уфы» (1:1), сообщает «Спорт-Экспресс».
    «Первый тайм прошел под нашу диктовку, забили гол, контролировали игру. Во втором тайме одна индивидуальная ошибка изменила ход встречи. Гол во втором тайме выбил нас из колей. Игорь Армаш сыграл хорошо, как и Артур Тлисов. Единственное, когда ребята устают, у нас нет глубины состава, чтобы сделать замены», – сказал специалист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.07.2015 23:31
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    Комментарии (4)
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    морозз
    1438375642
    Готова первая кандидатура на отставку...
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    ШкендербеуЧоп49
    1438393113
    скоро уволят Хохлова, не впечатляет он по первым трем турам, даже с Аршавиным и Павлюченко. а то что гол забили, так это случайность.
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    ologreds
    1694997505
    numo437369
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