Юрченко: «Было ощущение, что сижу в бане»

Голкипер «Уфы» Давид Юрченко поделился мыслями после пятничного матча третьего тура РФПЛ против «Кубани» (1:1), сообщает Sportbox.ru.
«При такой жаре, когда очень влажно, сыграть вничью — это приобрести очко. В Краснодаре было тяжело чисто физически, на поле было ощущение, что сидишь в бане хаммам. Но ребята все молодцы, старались, играли, конечно, на победу, но не смогли. Главное, что заработали очко — это уже хорошо. По факту на данный момент у нас хорошая форма в плане физических кондиций. Но надо конечно всегда работать и развиваться. Не соглашусь с тем, что соперник больше доминировал на поле. «Кубань» больше контролировала мяч, а мы действительно доминировали в атаке. Вообще, я считаю, что это была равная игра, а счет полностью отражает расклад сил в матче», – сказал вратарь.
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