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    Юрченко: «Было ощущение, что сижу в бане»

    Голкипер «Уфы» Давид Юрченко поделился мыслями после пятничного матча третьего тура РФПЛ против «Кубани» (1:1), сообщает Sportbox.ru.
    «При такой жаре, когда очень влажно, сыграть вничью — это приобрести очко. В Краснодаре было тяжело чисто физически, на поле было ощущение, что сидишь в бане хаммам. Но ребята все молодцы, старались, играли, конечно, на победу, но не смогли. Главное, что заработали очко — это уже хорошо. По факту на данный момент у нас хорошая форма в плане физических кондиций. Но надо конечно всегда работать и развиваться. Не соглашусь с тем, что соперник больше доминировал на поле. «Кубань» больше контролировала мяч, а мы действительно доминировали в атаке. Вообще, я считаю, что это была равная игра, а счет полностью отражает расклад сил в матче», – сказал вратарь.

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    Источник: Sportbox.ru

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    31.07.2015 23:23
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    Комментарии (7)
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    Кукуха
    1438376323
    При любой погоде нужно играть!
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    серИт
    1438376627
    сказал бы на чем ты сидел, хотя и не ругаю, ибо 4 очка не вы не они не заработали, и не обогнали спартак
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    311
    1438380297
    Сидел стоя?)
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    alexxxi
    1438387157
    В ноябре будет прохладно.
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    Raulya
    1438388040
    Даа это кубань тут жара нетмоверная...
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    FRZZ
    1438408906
    Хамам, особенно турецкий - это хорошо.))
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    ologreds
    1694997505
    numo437368
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