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    «Тоттенхэм» сделал официальное предложение по Ярмоленко

    Английский «Тоттенхэм» отправил в киевское «Динамо» факс с предложением о приобретении полузащитника украинцев Андрея Ярмоленко, сообщает matchday.ua. Представители Туманного Альбиона готовы отдать за игрока 15 миллионов евро.
    Ранее желание заполучить хавбека изъявлял «Сток Сити», предлагавший на 5 миллионов евро, но президент «Динамо» Игорь Суркис ответил отказом, так как хочет отдать Ярмоленко в топ-клуб. «Гончары» даже приезжали в Киев на переговоры.

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    Источник: Matchday.ua

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    31.07.2015 19:40
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    Комментарии (19)
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    vasyantchek
    1438364507
    Неплохой вариант, кстати)
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    DavideSanton
    1438367515
    В первую половину лета о Коноплянке были новости через день, теперь про Ярмолу.
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    skiros
    1438368701
    Павлюченко был, не научились?))
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    Mоnоlo
    1438375674
    Ярмоленко был бы прекрасным вариантом. Скорость, техника, моторность все при нем. )
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    juventus186
    1438399129
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    juventus186
    1438400632
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    juventus186
    1438400724
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    Axidan
    1438458629
    Для него это отличный вариант! Нужно говорить с президентом, срочно!
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    invite yupi
    1438700159
    Постанова
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    ologreds
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    numo437349
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