«Тоттенхэм» сделал официальное предложение по Ярмоленко

Английский «Тоттенхэм» отправил в киевское «Динамо» факс с предложением о приобретении полузащитника украинцев Андрея Ярмоленко, сообщает matchday.ua. Представители Туманного Альбиона готовы отдать за игрока 15 миллионов евро.

Игорь Суркис ответил отказом, так как хочет отдать Ярмоленко в топ-клуб. «Гончары» даже приезжали в Киев на переговоры.



Ранее желание заполучить хавбека изъявлял «Сток Сити», предлагавший на 5 миллионов евро, но президент «Динамо»ответил отказом, так как хочет отдать Ярмоленко в топ-клуб. «Гончары» даже приезжали в Киев на переговоры. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!