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    «Кубань» – «Уфа»: составы команд

    Стали известны заявки команд на стартовый матч третьего тура РФПЛ.
    «Кубань»: Беленов, Бугаев, Армаш, Мельгарехо, Манолев, Шунич, Тлисов, Кулик, Игнатьев, Ткачев, Павлюченко.
    Запасные: Фролов, Хайкин, Клещенко, Хубулов, Георгиевский, Каретник, Коновалов, Якуба, Бальде.
    «Уфа»: Юрченко, Сухов, Тумасян, Осипов, Никитин, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Марсиньо, Ханджич, Игбун.
    Запасные: Нарубин, Лунев, Кацалапов, Верховцов, Сафрониди, Фомин, Галиулин, Семакин, Безденежных, Килин, Зинченко, Карлос.
    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео– и текстовую трансляцию матча.

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    Источник: РПЛ

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    31.07.2015 19:22
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    makkie
    1438360378
    Что-то у Уфы состав какой-то не такой.. многие лидеры на лавке.
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    mdu86
    1438362293
    Павлюченко даже в основе!
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    vf123
    1438366518
    А где Аршавин
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    ologreds
    1694997505
    numo437347
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