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    Де Брюйне может не сыграть в матче с «Баварией»

    Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг может лишиться полузащитника команды Кевина Де Брюйне в матче Суперкубка Германии с мюнхенской «Баварией».

    Бельгийский футболист не смог завершить последнюю тренировку своей команды и покинул поле до ее окончания, так как почувствовал боль в спине, которая мешала ему работать в полную силу. После этого игрок должен был пройти медицинское обследование.

    «Пока трудно сказать, выйдет ли он на поле в субботу», – приводит слова главного тренера команды источник.

    Игра между «Вольфсбургом» и «Баварией» состоится 1 августа на поле «волков».

    «Бомбардир» дарит подарки.

    Источник: Bild

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    31.07.2015 08:50
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Dgad
    1438327357
    Я уж думал что ультиматум поставил чтобы отпустили в Ман Сити.
    Ответить
    juventus186
    1438329433
    Это уменьшает и без того не очень большие шансы Волков на победу, хотя очевидный плюс - игра на своем поле...
    Ответить
    Cskaz
    1438332052
    Интересно останется он в клубе или нет?
    Ответить
    sir_Alex
    1438339442
    Не хочет играть за "волков"
    Ответить
    nahan
    1438343460
    Не связано ли это с его возможным уходом.
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    ologreds
    1694997509
    numo437293
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