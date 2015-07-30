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    • Текстовая трансляция матча «Штурм» – «Рубин» – на «Бомбардире»

    Текстовая трансляция матча «Штурм» – «Рубин» – на «Бомбардире»

    Вслед за ЦСКА в борьбу за европейские трофеи сегодня включаются «Рубин» и «Краснодар». Пожалуй, у казанцев соперник будет серьезнее. Австрийский «Штурм» – довольно крепкая команда, не раз выигрывавшая национальное первенство, а о силе австрийского футбола мы может судить по матчах сборной этой страны с нашей командой. Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов перед игрой отметил, то настрой у команды на матч отличный, казанцы намерены прервать серию неудачных матчей и порадовать наконец-то своих болельщиков


    «Бомбардир» предлагает свои читателям текстовую трансляцию встречи, комментатор – Влад Журин.
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    Источник: Бомбардир.ру

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    30.07.2015 18:20
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    Комментарии (14)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    LeXxX282828
    1438244113
    Удачи Рубину!!!
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    112910415
    1438246103
    верим!
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    Art66
    1438269907
    Удачи и только победы.
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    LEO M
    1438270876
    Рубин победит!
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    mdu86
    1438272313
    Не спокойно за Рубин,в чемпионате смотрится не убедительно! В любом случае удачи казанцам!
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    bombardir001
    1438272581
    вперед рубин только победа
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    Caniggia
    1438273649
    Ох, и отгребёт Рубинчик, если будет играть так же слабо как в чемпе. Но будем надеяться и болеть за российский клуб.
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    Абу88
    1438274802
    В этом сезоне не видел игры Рубина, но будем болеть за Рубин 1:0
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    aseke25
    1438278022
    Красава Рубин..
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    ologreds
    1694997515
    numo437200
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