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    • Владислав Радимов: «Зырянов еще может играть в Премьер-лиге»

    Владислав Радимов: «Зырянов еще может играть в Премьер-лиге»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что Константин Зырянов может играть в Премьер-лиге.

    «Первый раз меня попросил поговорить с Костей на эту тему Александр Дюков. У Кости было приглашение из Премьер-лиги, но ездить по провинции он не захотел. И к предложению о «Зените-2» вначале отнесся настороженно: «Мне будет стыдно, если куда-то приеду, и будут кричать: «Старый пень, заканчивай уже!»
    Полтора месяца спустя позвонил ему еще раз, и он пришел ко мне на тренировку. Посмотрел и говорит: «Наверное, буду играть». Первый выезд, второй, и везде ему кричали: «Костя, зачем ты сюда приехал, тебе еще в премьер-лиге надо играть!» Представляете, какой это был бальзам ему на душу?
    В итоге втроем с Максимом Митрофановым после прошлого сезона сели и решили, что Зырянов готов играть дальше. И, глядя на его сегодняшнюю форму, не готов спорить с болельщиками, что Костя может играть в премьер-лиге. Глядя даже на иных футболистов сборной – может, и еще как!
    Для меня и его игра, и отношение к работе – огромное подспорье. Всегда могу подозвать молодого: «Смотри, балбес, как человек в 38 лет к делу и к себе относится». Работает безотказно», – рассказал Радимов «Спорт-Экспрессу».
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.07.2015 07:56
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    Комментарии (5)
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    REDWHITE_
    1438235705
    к нему надо было добавить аршавина и кержа)
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    112910415
    1438239194
    Костя может!
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    maygli
    1438248072
    Может? Пусть играет.
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    Leshik07
    1438248929
    Что-то Радимов только хвалит всех последнее время)
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    ologreds
    1694997515
    numo437194
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