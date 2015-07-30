Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Адриано Галлиани: «Уход Пирло – моя главная ошибка»

    Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани рассказал о своей главной ошибке во время работы в клубе.


    «Моя самая большая ошибка состоит в том, что я позволил уйти Андреа Пирло. Эту ошибку я совершил вместе с другими людьми, но не скажу с кем», – отметил Галлиани.

    Напомним, Пирло в течении деяти сезонов играл за «Милан» и в в 2011 году перешел в «Ювентус», в составе которого четыре раза подряд выигрывал чемпионат Италии.
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.07.2015 07:40
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Raulya
    1438234681
    Это самое глупое решение было отпустить его....
    Ответить
    Arstanovich
    1438238827
    лучше поздно, чем никогда...
    Ответить
    112910415
    1438239129
    скажи!
    Ответить
    LugoChelsea
    1438241372
    Главная ошибка этих жмотов - это потеря Кака!
    Ответить
    ВАЙПЕР
    1438242633
    в течении деяти
    Ответить
    vf123
    1438243342
    Это точно ошибка
    Ответить
    DevilsMilan
    1438248023
    они наверно и через 10 лет про это вспоминать будут.
    Ответить
    Juve1897
    1438254285
    Маэстро останется навсегда в памяти фанов и Юве и Милана.
    Ответить
    roman230582
    1438286819
    И одна из главных удач Маротты
    Ответить
    ologreds
    1694997515
    numo437193
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+