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    «Сельта» отпустит Нолито в «Барселону» за сумму отступных

    Главный тренер «Сельты» Эдуардо Берисссо заявил, что клуб расстанется с нападающим Нолито только за сумму отступных, указанную в контракте. Ранее появилась информация, что форвардом интересуется«Барселона» и видит в нем замену Педро, который может перейти в «МЮ».


    «Если кто-то заплатит сумму отступных, то нам придется искать замену. Это касается и других игроков. Нолито будет главной потерей, искать замену придется долго», – сказал Бериссо.

    По данным источника, сумма отступных за Нолито составляет 18 млн евро.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.07.2015 21:52
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    Комментарии (12)
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    alladin13
    1438198105
    Такого добра в Барселоне хватает, своих таких много. Надо бы кого получше.
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    Ахад
    1438198835
    бабсу тока налито спасёт...без алкоголя никак
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    95-shishani-95
    1438201044
    Не ходи туда, ты же мадридист!!!
    Ответить
    Asbjorn
    1438201335
    Совершенно не нужен
    Ответить
    nahan
    1438225805
    Для запаса сойдет...
    Ответить
    proеzd2
    1438230369
    кто такой!?
    Ответить
    Romchik1989
    1438238633
    Главный тренер "Сельты" Эдуардо БериСССо заявил... хорошо не 4 "с"
    Ответить
    AlexanderP622
    1438242555
    Я не понимаю Барселона всех уже скупить хочет. Бесит уже. Уберите эту новость. Барса я тебя не узнаю. Уберите этого как его там...
    Ответить
    AlexanderP622
    1438242577
    Не нужен он Барселоне.
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    ologreds
    1694997517
    numo437163
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