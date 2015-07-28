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    Лига чемпионов. ЦСКА дома не смог обыграть «Спарту»

    Футбольный еврокубковый сезон стартовал в России во вторник. В третьем квалификационном раунде выпало играть московскому ЦСКА, в соперниках — чешская «Спарта». Надо думать, класс россиян должен позволять считаться фаворитом в подобных матчах, но история, увы, нас приучила вообще не прикреплять статус фаворита российским командам в еврокубкам. Поэтому нужно было просто посмотреть матч. Начало для армейцев выдалось неплохим — на 14-й минуте Алан Дзагоев забил свой гол, причем последний раз он отличался в Лиге чемпионов аж в 2011-м году. Радоваться не пришлось и минуту: сразу же последовал ответ от африканца Кеинде Фатая. Гол, пропущенный на своем поле, всегда неприятен в двухматчевом противостоянии, поэтому армейцам было необходимо идти вперед и снижать его значимость. Запала хватило только на один мяч, который забил Зоран Тошич, который только набирает свою лучшую форму. И снова пражане отквитали крайне быстро — через четыре минуты. Забил Ладислав Крейчи. Команда пропускает два мяча на своем поле спустя считанные минут после своих голов — это похоже на симптом. Поэтому работы перед ответной игрой в Чехии у Леонида Слуцкого предостаточно. А ведь в выходные матч с «Анжи». А ведь впереди — назначение в сборную. Вот пусть каждый и решит, завидовать Леониду Викторовичу или нет.

    28 июля. Химки. Стадион «Арена-Химки»
    ЦСКА (Россия) – Спарта (Чехия) – 2:2 (1:1) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 – Дзагоев, 14; 1:1 – Фатай, 15; 2:1 – Тошич, 53; 2:2 – Крейчи, 57.
    ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Набабкин (Щенников, 46), Фернандес, Игнашевич, Дзагоев (Миланов, 72), Натхо, Вернблум, Еременко, Тошич (Страндберг, 86), Муса.
    Спарта: Бичик, Холек, Намойнесу, Хибс, Ваха, Матейовски, Докал (Брабец, 90+2), Маречек, Фридек, Крейчи (Пайшао, 84), Фатай (Конате, 57).
    Предупреждения: Холек, 31; Крейчи, 44; Фатай, 45+1; Тошич, 52; Матейовски, 68; Натхо, 86; Вернблум, 86; Страндберг, 90.
    Судья: Хавьер Эстрада Фернандес (Испания).

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.07.2015 21:04
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    Комментарии (260)
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    NEOn13
    1438144684
    Слуцкий набересь мужества, усади Игнашевича на банку, не тянет он больше как защитник НЕ ТЯНЕТ!
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    Che84G
    1438145044
    у коней форма похожа на форму Осасуны
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    Qweas
    1438147463
    Плохо. Очень плохо играют команды из РФ в ЛЧ. Данная игра - вообще кошмар. Дырофеев 2-й мяч не взял - даже не рыпнулся в его сторону. Вновь испугался ?! И это голкипер нашей сборной ?! Позор! А "Качалкин" что ? Опять не может командовать. И его хотят назначить гл. тренером сборной ?! Да не дай боже!
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    body
    1438148004
    не дай Бог сэра качалкина в сборную... а ЦСКА играл как мог, защита играла в своем стиле....
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    комиссар Ж
    1438148593
    Очень люблю защитников ЦСКА !! Особенно Березуцких и Игнашевича !!! Как много они выручали команду и сборную , постоянно добивались высоких достижений ! Хотя с таким опытом ориентация в штрафной , да и на поле должна быть пограмотнее...как новички ...постоянная дрожь в ответственных матчах - это недостаток мастерства
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    Павлюченко 13
    1438161338
    Кошмар, много пропустили, могли еще больше!
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    nahan
    1438167698
    Спарта была просто лучше готова к матчу.
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    Nesterenko
    1438311548
    ЦСКА в своем стиле, герои только в РФПЛ, и то не со всеми. В европе все-равно будут позориться, уже прошли годы, когда они в 2005 всех колотили
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    abrek123
    1438329179
    какие они герои рфпл в пред сезоне всем конкурентам проиграли матчи..вылезли на второе место на удаче...
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    ologreds
    1694997524
    numo437048
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