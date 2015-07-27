МКЧ. «Бенфика» проиграла «Нью-Йорк Ред Буллз»

В очередном матче мирового товарищеского турнира Международный кубок чемпионов португальская «Бенфика» уступила американскому клубу.
27 июля. Харрисон. Стадион «Ред Булл Арена»
Нью-Йорк Ред Буллз (США) – Бенфика (Португалия) – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 — Пицци, 7; 1:1 – Райт-Филлипс, 33; 2:1 – Грелла, 57.
Бенфика: Эдерсон, Луизао (Марсал, 81), Лисандро Лопес, Силвиу (Тейшера, 82), Таарабт (Гуэдеш, 46), Карсела-Гонсалес (Талиска, 66), Самарис, Нелсиньо, Джон (Джуричич, 46), Пицци (Гайтан, 67), Родригес (Жонас, 67).
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!