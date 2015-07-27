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    МКЧ. «Бенфика» проиграла «Нью-Йорк Ред Буллз»

    В очередном матче мирового товарищеского турнира Международный кубок чемпионов португальская «Бенфика» уступила американскому клубу.
    27 июля. Харрисон. Стадион «Ред Булл Арена»
    Нью-Йорк Ред Буллз (США) – Бенфика (Португалия) – 2:1 (1:1)
    Голы: 0:1 — Пицци, 7; 1:1 – Райт-Филлипс, 33; 2:1 – Грелла, 57.
    Бенфика: Эдерсон, Луизао (Марсал, 81), Лисандро Лопес, Силвиу (Тейшера, 82), Таарабт (Гуэдеш, 46), Карсела-Гонсалес (Талиска, 66), Самарис, Нелсиньо, Джон (Джуричич, 46), Пицци (Гайтан, 67), Родригес (Жонас, 67).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.07.2015 06:21
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    Комментарии (4)
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    Dean Ambrose
    1437982940
    НЙРБ звери
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    makeavelly
    1437983132
    Бомбардир почему вы пишите состав только одной из команд? вам что лень напечатать либо скопировать? вот это не правильно
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    nahan
    1437992600
    Янки научились играть в футбол...
    Ответить
    ologreds
    1694997536
    numo436889
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