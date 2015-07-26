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    РФПЛ. «Зенит» разгромил «Урал»

    Во втором туре чемпионата России действующий чемпион страны «Зенит» на выезде встречался с «Уралом». В первом тайме хозяева не уступали в активности гостям, однако питерцы смогл реализовать возникший момент и забили гол благодаря точности Дзюбы. После перерыва «Зенит» увеличил отрыв с помощью пенальти, забитого бразильцем Халком. На это «Урал» ответил дальним выстрелом Ерохина. Однако в концовке питерцы добавили и довели счет до разгромного.

    Урал – Зенит – 1:4 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Дзюба, 20; 0:2 – Халк, 50 (с пенальти); 1:2 – Ерохин, 67; 1:3 – Халк, 71; 1:4 – Данни, 90.

    26 июля 2015. Екатеринбург. Стадион «СКБ-Банк Арена»

    «Урал»: Жевнов, Хозин, Лунгу (Манучарян, 70), Мартынович, Кулаков, Бурмистров (Подберезкин, 84), Фонтанелло, Дорожкин (Ставпец, 63), Сапета, Ерохин, Емельянов.
    «Зенит»: Лодыгин, Смольников, Нету, Ломбертс, Гарай, Кришито, Шатов (Рязанцев, 77), Юсупов, Витцель, Халк (Данни, 88), Дзюба.

    Предупреждения: Ерохин, 33; Юсупов, 40; Фонтанелло, 50; Емельянов, 90.

    Арбитр: Алексей Еськов (Москва)

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    26.07.2015 15:26
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    Комментарии (549)
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    koke90
    1437943236
    путенская помойка при помощи судей взяла 3 очка
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    КПР
    1437944310
    Сильно ЗЕНИТ не выкладывался, а Урал сыграл на пределе, наверно лучший матч для себя на весь сезон. Счёт по игре.
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    juventus186
    1437950670
    Ну чо глорье спартаковское! Вот Вам и ДЗЮБИНЬО! МОЛОДЕЦ ТЕМЫЧ!ТАК ДЕРЖАТЬ! Лишний раз убеждаюсь в правильности суждения - не рой яму другому(не оскорбляй) - сам в нее попадешь(голы получишь)! Спартаку по-любому постарается забить, дело принципа.
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    ххомов_пидор
    1437951432
    еськов получил двойку за матч. пенальти, по мнению инспектора, необоснован. ну че, где там бомжевые специалисты, которые кричали, ччто Фонтанелла ударил по ноге Шатова?
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    ххомов_пидор
    1437952463
    занитовское го*вно за уши тянут к чемпионству
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    abrek123
    1437953451
    Халк красавчик две игры три гола...
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    Димон Булыкин
    1437956756
    Я слышал, что Еськов получит за справедливо данный пенальти неуд. Это маразм московских кабинетов, КДК, комитетов по этике и прочей шалупени, которые не видят очевидного, например удара в лицо Акинфеевым или проявления расизма на спартаковсих трибунах, зато раскидываютя неудами нормальным судьям, лишь бы кинуть тень на Зенит.
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    stasus25
    1437985729
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    Kostya_Kostya
    1437989674
    За Дзюбу рад!А так на классе победилили!
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    ologreds
    1694997538
    numo436837
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