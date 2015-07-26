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    Дмитрий Хохлов: «После удаления играли на ничью»

    Главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов оценил игру команды в матче второго тура премьер-лиги с «Тереком» (1:1) в Грозном.


    «Тяжелая игра была, особенно после удаления. До удаления играли нормально, правда, допускали ошибки в обороне. А после удаления больше играли на ничью.

    Нурисов и Якуба? У них хорошие перспективы, будут тренироваться с основным составом. Все будет зависеть от них», – цитирует слова Хохлова официальный сайт «Терека».

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    Источник: ФК «Ахмат»

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    26.07.2015 09:46
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    Комментарии (7)
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    Madrid en la sangre
    1437898403
    мда, было видно конечно, что на ничью играют...что-то Кубань, с Хохловым во главе пока не блещет...
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    sir_Alex
    1437899505
    Неплохой результат
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    kabuzyaka
    1437916690
    Кубань вперёд! Мы верим в тебя!
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    nahan
    1437918867
    Счёт по игре получился.
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    112910415
    1437934312
    тяжкий будет сезон
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    wolf loner
    1437977794
    Все верно, ничью можете занести в актив.
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    ologreds
    1694997540
    numo436810
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