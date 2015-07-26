Дмитрий Хохлов: «После удаления играли на ничью»

Главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов оценил игру команды в матче второго тура премьер-лиги с «Тереком» (1:1) в Грозном.
«Тяжелая игра была, особенно после удаления. До удаления играли нормально, правда, допускали ошибки в обороне. А после удаления больше играли на ничью.
Нурисов и Якуба? У них хорошие перспективы, будут тренироваться с основным составом. Все будет зависеть от них», – цитирует слова Хохлова официальный сайт «Терека».
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