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    Рашид Рахимов: «Мы сами упустили свои очки»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов заявил, что в матче второго тура премьер-лиги с «Кубанью» его команда упустила победу из-за невнимательности. Напомним, матч завершился вничью 1:1.

    «Как бы ни говорили, что «Кубань» – для нас неудобный соперник, мы сами упустили свои очки. Не знаю, бывает ли так в футболе, или только нас так наказывают, в простой ситуации пропустили гол. Владели преимуществом, контролировали игру, создавали моменты у ворот соперника. И в простейшей ситуации после потери мяча пошла длинная передача в штрафную, всего один игрок соперников – мы пропускаем гол. Это невнимание, не доиграли эпизод.
    Нужно отдать должное команде, пропустив гол, мы добавили, стали больше атаковать, имели хорошие моменты. В этих эпизодах не повезло, когда Мбенг не попал, когда Кузяев бил. Все равно, мы должны были выигрывать. Конечно, результатом недовольны. Но у команды есть дух, желание биться – это порадовало. Ошибки были и будут, но есть позитивные моменты. Очень расстраивает, что потеряли два очка», – приводит слова Рахимова официальный сайт «Терека».

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    Источник: ФК «Ахмат»

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    26.07.2015 09:30
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    Комментарии (8)
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    sir_Alex
    1437897489
    Бывает
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    Rasul3283
    1437899726
    Повезло кубани что иза ошибки рыбуса и годзюра пропустили простой гол
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    Rasul3283
    1437900130
    Простой гол пропустили Раньше когда играл Терек с Кубани повезло и шас повезло Кубани
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    95-shishani-95
    1437911869
    Нам игроков не хватает, классных!
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    nahan
    1437918824
    Ничья с Кубанью неплохой результат.
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    wolf loner
    1437977599
    Ничего не изменилось.
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    мтз
    1438203167
    Как всегда
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    ologreds
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