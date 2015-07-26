Рашид Рахимов: «Мы сами упустили свои очки»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов заявил, что в матче второго тура премьер-лиги с «Кубанью» его команда упустила победу из-за невнимательности. Напомним, матч завершился вничью 1:1.
«Как бы ни говорили, что «Кубань» – для нас неудобный соперник, мы сами упустили свои очки. Не знаю, бывает ли так в футболе, или только нас так наказывают, в простой ситуации пропустили гол. Владели преимуществом, контролировали игру, создавали моменты у ворот соперника. И в простейшей ситуации после потери мяча пошла длинная передача в штрафную, всего один игрок соперников – мы пропускаем гол. Это невнимание, не доиграли эпизод.
Нужно отдать должное команде, пропустив гол, мы добавили, стали больше атаковать, имели хорошие моменты. В этих эпизодах не повезло, когда Мбенг не попал, когда Кузяев бил. Все равно, мы должны были выигрывать. Конечно, результатом недовольны. Но у команды есть дух, желание биться – это порадовало. Ошибки были и будут, но есть позитивные моменты. Очень расстраивает, что потеряли два очка», – приводит слова Рахимова официальный сайт «Терека».
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