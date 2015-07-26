Массимилиано Аллегри: «С «Боруссией» сыграли хорошо, если не считать результат»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри остался доволен товарищеским матчем с дортмундской «Боруссией» (0:2), несмотря на поражение. По словам специалиста, команде предстоит отрабатывать игровые механизмы.
«Проигрывать всегда неприятно, но мы понимали, какие нас ждут трудности, учитывая, что тренируемся лишь пять дней. Нам нужно работать над игровыми механизмами. Матч с «Боруссией» был тренировочным и прошел хорошо, если не считать результат»,– сказал Аллегри.
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