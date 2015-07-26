Видеотрансляция матча «Урал» – «Зенит» на «Бомбардире»

Воскресная программа второго тура РФПЛ начнется матчем «Урала» и «Зенита» . Обе команды одержали победы в первом туре и полны решимости повторить свой успех.
У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Урал» – «Зенит». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 13:30, не пропустите!
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