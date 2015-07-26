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    Видеотрансляция матча «Урал» – «Зенит» на «Бомбардире»

    Воскресная программа второго тура РФПЛ начнется матчем «Урала» и «Зенита» . Обе команды одержали победы в первом туре и полны решимости повторить свой успех.

    У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Урал» – «Зенит». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 13:30, не пропустите!
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2015 11:40
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    Комментарии (90)
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    diktor
    1437909687
    Как ни странно хоть Зенит и ведет,но Урал таскает их по полю как дворовую команду.
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    kolpino08
    1437910297
    урал хорошо смотрится.
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    Диктор
    1437911026
    Пенальти левый-неужели и вам как ЦСКА стали подсуживать.В матче с Динамо это было очевидно-можно уже и не смотреть.Урал смотрится лучше-но с таким судейством-гнилые три очка-противно даже.
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    красно-синяя кабминетная
    1437911328
    БЕРЕГИСЬ Зеня- конь идет!
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    alexxxi
    1437912978
    Всё как всегда.
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    petrovisch
    1437913605
    Молодцы!!!Но и екатеринбуржцы хороши!
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    dima090887
    1437918195
    Урал не заслуживал разгрома!
    Ответить
    papallelen
    1437932134
    Дзюба красавец
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    REDWHITE_
    1437933785
    вперед Спартак!
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    ologreds
    1694997542
    numo436791
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