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    Хохлов: «Мои ребята молодцы»

    Главный тренер краснодарской «Кубани» Дмитрий Хохлов поделился мыслями после субботнего матча своей команды в рамках второго тура РФПЛ против грозненского «Терека» (1:1).
    «Получили очко в меньшинстве, заработали этот результат, ребята молодцы. Из-за кадровых проблем постоянно болит голова. Травмировался Шандао, еще Мохаммед Рабиу потеряли. Будем пытаться найти выход из ситуации», – сказал наставник телекомпании «НТВ-ПЛЮС».

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    25.07.2015 23:29
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    Комментарии (5)
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    DXTK
    1437856620
    Мне кажется Ничейному Результату Хохлов даже больше сегодня рад нежели, когда его во главу клуба поставили.
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    Диктор
    1437861428
    Чем интересно молодцы? Просидели в своей штрафной-а гол забили так вообще курьез а не гол.
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    nahan
    1437916771
    Грозненцы тоже молодцы.
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    112910415
    1437932660
    тяжело идут
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    ologreds
    1694997542
    numo436773
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