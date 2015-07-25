УПЛ. Киевское «Динамо» победило, «Заря» и «Металлист» обошлись без голов

Завершились две игры второго тура чемпионата Украины. Обращаем внимание, что в киевском поединке имели место три удаления: у хозяев красные карточки получили Евгений Хачериди и Александар Драгович; у гостей – Владимир Танчик.
25 июля. Киев. Стадион «Олимпийский»
Динамо (Киев) – Олимпик (Донецк) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Ярмоленко, 12; 2:0 – Мораес, 61.
Динамо: Рыбка, Антунеш, Драгович, Вида, Хачериди, Велозу, Рыбалка, Бельханда (Морозюк, 54), Ярмоленко, Мораес (Петрович, 67), Кравец (Буяльский, 86).
25 июля. Запорожье. Стадион «Славутич-Арена»
Заря (Луганск) – Металлист (Харьков) – 0:0
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