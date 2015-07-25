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    • УПЛ. Киевское «Динамо» победило, «Заря» и «Металлист» обошлись без голов

    УПЛ. Киевское «Динамо» победило, «Заря» и «Металлист» обошлись без голов

    Завершились две игры второго тура чемпионата Украины. Обращаем внимание, что в киевском поединке имели место три удаления: у хозяев красные карточки получили Евгений Хачериди и Александар Драгович; у гостей – Владимир Танчик.

    25 июля. Киев. Стадион «Олимпийский»
    Динамо (Киев) – Олимпик (Донецк) – 2:0 (1:0)
    Голы: 1:0 – Ярмоленко, 12; 2:0 – Мораес, 61.
    Динамо: Рыбка, Антунеш, Драгович, Вида, Хачериди, Велозу, Рыбалка, Бельханда (Морозюк, 54), Ярмоленко, Мораес (Петрович, 67), Кравец (Буяльский, 86).

    25 июля. Запорожье. Стадион «Славутич-Арена»
    Заря (Луганск) – Металлист (Харьков) – 0:0
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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2015 21:29
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    Комментарии (9)
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    SD-Podonok
    1437850387
    У Динамо три гри, 5 червоних....
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    Djazzz
    1437851990
    костоломы
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    УкраинецUA
    1437852188
    Судья слов нет)) Кому интересно погуглите игру и обзор карточек, откуда этого судью откопали)) ?
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    КОТЛИН
    1437852589
    АТО гы-гы
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    Miha
    1437859108
    Киевляне продолжают беспредел то на поле или заговор против Динамо?
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    ologreds
    1694997543
    numo436759
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