УПЛ. Киевское «Динамо» победило, «Заря» и «Металлист» обошлись без голов

Завершились две игры второго тура чемпионата Украины. Обращаем внимание, что в киевском поединке имели место три удаления: у хозяев красные карточки получили Евгений Хачериди и Александар Драгович; у гостей – Владимир Танчик.





25 июля. Киев. Стадион «Олимпийский»

Динамо (Киев) – Олимпик (Донецк) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ярмоленко, 12; 2:0 – Мораес, 61.