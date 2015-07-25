Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    В миланском дерби сильнее оказался «Милан»

    В рамках «Международного кубка чемпионов» в Китае встретились итальянские «Милан» и «Интер» . Встреча состоявшаяся на стадионе «Универсиад Спортс Центр» в Шеньчжене завершилась со счетом 1:0 в пользу «Милана» .

    Единственный в матче гол забил на 62-й минуте Филипп Мексес. Отметим, что подопечные Михайловича заканчивали матч вдесятером — за пять минут до окончания основного времени встречи красную карточку получил Антонио Ночерино.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2015 17:14
    Рекомендуем
    Комментарии (17)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    wodota
    1437839500
    Красавицы!
    Ответить
    wodota
    1437839517
    Тьфу)Красавцы!)))
    Ответить
    КиLLеr
    1437839794
    "Милан": 23 Lopez; 96 Calabria, 33 Alex, 15 Ely, 2 De Sciglio; 16 Poli, 34 De Jong, 91 Bertolacci; 10 Honda; 78 Niang, 21 Matri. Запасные: 32 Abbiati, 31 Antonelli, 70 Bacca, 28 Bonaventura, 11 Cerci, 66 Gori, 8 Suso, 4 Mauri, 5 Mexes, 18 Montolivo, 22 Nocerino, 29 Paletta. Тренер: Sinisa Mihajlovic. "Интер": 30 Carrizo; 21 Santon, 6 Andreolli, 56 Popa, 55 Nagatomo; 27 Gnoukouri, 19 Taider; 92 Baldini, 44 Delgado, 93 Dimarco; 12 Longo. Запасные: 1 Handanovic, 46 Berni, 5 Juan Jesus, 7 Kondogbia, 8 Palacio, 9 Icardi, 10 Kovacic, 13 Guarin, 14 Montoya, 23 Ranocchia, 33 D'Ambrosio, 77 Brozovic, 88 Hernanes. Тренер: Roberto Mancini.
    Ответить
    КиLLеr
    1437839952
    Хорошая проверка молодежи.
    Ответить
    VABANK
    1437842956
    Вообще не дали вздохнуть Интеру. Ни одного опасного момента у ворот Милана. Мексес просто монстр в исполнению ударов ножницами "из очень далека". На этот раз хоть и не через себя, но гол очень смачный получился, без шансов. Да и забивать Милан еще должен был , как минимум, два 100% мяча.
    Ответить
    DevilsMilan
    1437844042
    Интер на 40 лямов развели походу.Кондогбия пока-что никакой
    Ответить
    кермет
    1437858009
    днищенский милански
    Ответить
    nahan
    1437914972
    Так держать в сезоне!
    Ответить
    112910415
    1437932075
    довольно мощно
    Ответить
    ologreds
    1694997545
    numo436733
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+