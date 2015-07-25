В миланском дерби сильнее оказался «Милан»

В рамках «Международного кубка чемпионов» в Китае встретились итальянские «Милан» и «Интер» . Встреча состоявшаяся на стадионе «Универсиад Спортс Центр» в Шеньчжене завершилась со счетом 1:0 в пользу «Милана» .

Филипп Мексес. Отметим, что подопечные Михайловича заканчивали матч вдесятером — за пять минут до окончания основного времени встречи красную карточку получил Антонио Ночерино.



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Единственный в матче гол забил на 62-й минутеОтметим, что подопечные Михайловича заканчивали матч вдесятером — за пять минут до окончания основного времени встречи красную карточку получил Антонио Ночерино.