Михайлович: «В дерби не играют, а выигрывают»

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович , что его команда будет показывать хорошие результаты и без Златана Ибрагимовича, который может в ближайшем времени перейти в команду из ПСЖ.

«Я не знаю, в каком клубе к концу лета окажется Ибрагимович. Но у «Милана» отличный состав. У нас всe будет хорошо и без Златана или какого-то другого возможного новичка.