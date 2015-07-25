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    Видеотрансляция матча «Уфа» – «Ростов» – на «Бомбардире»

    На сегодняшний день запланировано три матча в рамках 2-го тура российской Премьер-лиги и первый из них будет сыгран в Уфе, где хозяева примут «Ростов».

    У читателей     «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Уфа» – «Ростов». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 16:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2015 13:48
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    Комментарии (15)
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    DXTK
    1437823537
    Ставлю на ничью, чтобы никого ни с кем не ссорить. Однако спорт единственный судья, который их рассудит. Надеюсь матч будет интересным без нелепых каких-то действий со стороны арбитра, пускай их рассудит футбол, а не судья, который может дать пенальти или удаление.
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    Tommy Lee
    1437826297
    На выбор трансляции на сайте НТВ Плюс. Вот на этот конкретный матч sport. ntvplus. ru/broadcast/254199/ufa--rostov.xl
    Ответить
    pin_y
    1437828151
    по болеем!!!
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    Tajfun
    1437830882
    Ну как и ожидалось, ничейная игра.
    Ответить
    post-navigator
    1437833212
    Ростов забивает. Перспективы Мордовии в этом чемпионате, похоже, будут туманны. Крылья и Анжи явно будут упираться, чтобы не вылететь.
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    denmig
    1437833733
    nfr jyb dct gkfnyst &&& ye ds dct ,eh;eb ,kzzz!!!
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    Геннадьич
    1437835109
    Все таки нельзя было Аленю доверять команду.Надо было брать Бикеевича.С не самым сильным составом Ростов смотрится в гостях лучше,чем Спартак дома с той же Уфой. Опыт-это не баран накашлял.
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    andrefino13
    1437836983
    Ростов в порядке,Уфа тоже.Не сладко будет их соперникам.
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    Cool-Kurt Angle
    1437838424
    на нтв+ в месяц выходит дешевле,чем на один отдельно взятый матч)
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    ologreds
    1694997547
    numo436697
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