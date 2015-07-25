Агент: «К Аквилани проявляют интерес «Лион», «Марсель», клубы в MLS, а также «Верона»

Андреа Д’Амико, являющийся агентом полузащитника Альберто Аквилани, отметил, что 31-летний хавбек находится в сфере интересов ряда клубов.



С 2012 итальянец выступал за «Фиорентину», однако этим летом его контракт продлен не был. В минувшем сезоне он провел в составе фиалок 34 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.



«У Аквилани есть варианты за границей и не только, – приводит Tmw слова Д’Амико. – Им интересуются «Лион», «Марсель», клубы в MLS, а также «Верона».



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