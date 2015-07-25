Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Агент: «К Аквилани проявляют интерес «Лион», «Марсель», клубы в MLS, а также «Верона»

    Агент: «К Аквилани проявляют интерес «Лион», «Марсель», клубы в MLS, а также «Верона»

    Андреа Д’Амико, являющийся агентом полузащитника Альберто Аквилани, отметил, что 31-летний хавбек находится в сфере интересов ряда клубов.

    С 2012 итальянец выступал за «Фиорентину», однако этим летом его контракт продлен не был. В минувшем сезоне он провел в составе фиалок 34 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    «У Аквилани есть варианты за границей и не только, – приводит Tmw слова Д’Амико. – Им интересуются «Лион», «Марсель», клубы в MLS, а также «Верона».

    Трансферные слухи. «Арсенал» предложил 50 млн фунтов за Левандовски, Ройс близок к переходу в «Ливерпуль».


    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2015 10:11
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    This is HSV
    1437809410
    Лион очень хороший вариант.
    Ответить
    sir_Alex
    1437809877
    Парень нарасхват!
    Ответить
    Juventus21
    1437813653
    Если захочет остаться на родине то выберет Верону. В МЛС ещё рановато.
    Ответить
    Lyon2009
    1437834380
    Зачем он Лиону не пойму. Лучшие его годы остались позади. Нам второсортные не нужны
    Ответить
    nahan
    1437911873
    Хороший все-таки хавбек.
    Ответить
    ologreds
    1694997548
    numo436696
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+