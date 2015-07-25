Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Венгер: «Фримпонг – откровенный парень. Он не боится высказать свое мнение»

    Венгер: «Фримпонг – откровенный парень. Он не боится высказать свое мнение»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился своим мнением об удалении полузащитника «Уфы» Эммануэла Фримпонга в матче первого тура против «Спартака» (2:2) за то, что показал жест Эффенберга в сторону трибун. Позднее ганец заявил, что сделал это из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков красно-белых. Напомним, что Фримпонг ранее выступал за лондонский »Арсенал».

    «Я не видел этого эпизода, но об этом уже говорилось много раз, – цитирует Венгера официальный сайт «Арсенала». – Расовая дискриминация и оскорбления на этой почве неприемлемы и должны караться. Можно понять, что Фримпонг был не очень рад услышать в свой адрес что-то подобное. Это доказывает, что борьба бесконечна. Иногда кажется что она закончилась, но нет.

    Фримпонг – откровенный парень. Он не боится высказать свое мнение, но это не делает оскорбления на расовой почве приемлемыми».

    «Спартак» не будет наказан за инцидент с Фримпонгом


    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2015 08:27
    Рекомендуем
    Комментарии (70)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Димон Булыкин
    1437830411
    Адекватным было бы отменить дисквалификацию Фримпонга и дать Спартаку 5 матчей без зрителей плюс внушительный штраф. Тогда бы сам Спартак быстро вычистил обезьян со своих трибун. Но КДК на такое против Спама в жизни не пойдёт)
    Ответить
    каа
    1437830619
    уделяя чрезмерное внимание каждому случаю сами же \"керосинят\" эту тему ...а сколько белых футболистов на поле получают в свой адрес разного рода выпадок...про кавказцев и вовсе молчу... или рассовая дискриминация придумана только для темного цвета кожи ... или как инструмент давить на Россию...?! это даже не смешно уже ...
    Ответить
    ОЛЛС
    1437835643
    Как надоедлива эта история с Фримпонгом.Многих из современных негров зомбированы на почве (угнетения,обиды и т.д).Очень в этом постарался в своё время бандит,насильник и убийца - Мартин Лютер Кинг. А тут ещё Арсен Венгер на подпевках.
    Ответить
    Mr Siberian
    1437839909
    Фримпонг слишком откровенный парень :D
    Ответить
    Согдиец
    1437845621
    Рассизм в Росии высок представляю как в ЧМ будет.
    Ответить
    Согдиец
    1437845922
    Правильние слова говориш но только вот заблудшим не понять твою мысль...
    Ответить
    Согдиец
    1437846049
    Ниже коммент был адресован Avаretz
    Ответить
    berda2003
    1437850180
    Наши болелы кричат оскорбления на английским?? Что эта мак ака могла понять по-русски??
    Ответить
    112910415
    1437931030
    мы заметили
    Ответить
    ologreds
    1694997548
    numo436685
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+