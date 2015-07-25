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    Дракслер будет получать в «Ювентусе» 3,5 млн евро

    Итальянский спортивный журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте сообщает, что футболист немецкого «Шальке» Юлиан Дракслер уже согласовал условия личного контракта с туринским «Ювентусом». Согласно им хавбек будет получать в потенциально новой команде 3,5 миллиона евро в год.
    «Рудокопам» же за трансфер футболиста придется перечислить 30 миллионов евро.

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    Источник: Gianlucadimarzio

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    25.07.2015 01:22
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    Комментарии (7)
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    klichik
    1437786743
    Блин, если он раскроется, то руководство Ювентуса провернуло сделку года.
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    juventus87_87
    1437793738
    Нужен был Ройс,а не Юля
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    Медив
    1437802342
    Хороший парень, даже немного жаль что достался итоге Юве
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    nahan
    1437803401
    Не рановато ли уходит, время покажет.
    Ответить
    bonucci
    1437805257
    походу юве серьезно намерено закрепить результат прошлого сезона
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    ologreds
    1694997549
    numo436669
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