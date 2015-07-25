Калинич: «О переходе в «Галатасарай» говорить рано»

Нападающий украинского «Днепра» Никола Калинич прокомментировал информацию о том, что в скором времени он должен пополнить ряды турецкого «Галатасарая».





«Галатасарай»? Давайте не будем спешить. У меня есть действующий контракт с «Днепром», поэтому говорить о моем переходе в турецкий клуб преждевременно. Такими вопросами занимается мой агент, и на каком сейчас этапе идут переговоры, я не знаю. Больше по этому поводу мне добавить нечего», – заявил хорват. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!