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    • Бышовец: «Билялетдинову под силу реанимировать свою карьеру»

    Бышовец: «Билялетдинову под силу реанимировать свою карьеру»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что Динияру Билялетдинову под силу реанимировать свою карьеру в казанском «Рубине». Сегодня бывший игрок «Спартака» перешeл в «Рубин» на правах свободного агента.

    «Думаю, что Билялетдинову под силу реанимировать свою карьеру в «Рубине». Он обладает хорошими игровыми качествами: физика, техника, понимание игры, характер — это всe у него есть. Для того чтобы реализовать их, необходимы доверие тренера, определeнная организация игры, при которой он мог бы раскрыть свои возможности.
    Он ответственный человек, который очень предан футболу и честен по отношению к себе и к товарищам по команде. Думаю, это важный фактор, который влияет на атмосферу внутри коллектива.
    За рубежом и в «Спартаке» Билялетдинову не хватало совместимости с командами в игровом стиле, поэтому ничего и не получилось. А за «Торпедо он провeл много хороших матчей. Динияр Билялетдинов способен не только заиграть, но и усилить «Рубин». Единственной помехой может стать отец. Они оба скромные и могут испытывать чувство неловкости. Это может довлеть над ними», – цитирует Бышовца «Чемпионат».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    24.07.2015 16:27
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    Комментарии (7)
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    Freyk
    1437744668
    Скорее закончить
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    wojanolja
    1437744937
    почему нет?
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    New_Look
    1437745046
    вот поэтому Анатолий и не востребован - хреновый он специалист. Ничего Биляш уже не реанимирует, никогда!
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    nahan
    1437752833
    Смешной и наивный Бышовец...
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    sir_Alex
    1437756500
    Вряд ли
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    Miha
    1437765125
    Да Биляш ленивый. По полю пешком ходит. В том же Эвертоне когда бегал, был очень хорош. Голы его за Английский клуб можно в сотню лучших АПЛ смело включать. Но только давал слабину, сразу оказывался на лавке☝️
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    ologreds
    1694997553
    numo436616
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