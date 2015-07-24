Бышовец: «Билялетдинову под силу реанимировать свою карьеру»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что Динияру Билялетдинову под силу реанимировать свою карьеру в казанском «Рубине». Сегодня бывший игрок «Спартака» перешeл в «Рубин» на правах свободного агента.

«Думаю, что Билялетдинову под силу реанимировать свою карьеру в «Рубине». Он обладает хорошими игровыми качествами: физика, техника, понимание игры, характер — это всe у него есть. Для того чтобы реализовать их, необходимы доверие тренера, определeнная организация игры, при которой он мог бы раскрыть свои возможности.

Он ответственный человек, который очень предан футболу и честен по отношению к себе и к товарищам по команде. Думаю, это важный фактор, который влияет на атмосферу внутри коллектива.