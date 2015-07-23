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    Билялетдинов продолжит карьеру в «Рубине»

    30-летний полузащитник Динияр Билялетдинов, который сегодня расторг контракт со «Спартаком», вероятнее всего продолжит карьеру в казанском «Рубине», который возглавляет его отец Ринат Билялетдинов. Ранее наставник казанской команды признавался, что не прочь взять сына к себе в команду в случае обретения им статуса свободного агента, но требования к нему будут даже жестче, чем к другим.

    Билялетдинов перешел в «Спартак» в начале 2012 года из английского «Эвертона» и выиграл серебряные медали чемпионата России. В минувшем сезоне футболист играл в составе «Торпедо» на правах аренды.
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    Источник: БИЗНЕС Online

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    23.07.2015 20:41
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    Комментарии (78)
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    sir_Alex
    1437703161
    Давно пора!
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    112910415
    1437703555
    родная кровь..
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    СтарыйСпартач
    1437712630
    на лавку
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    Бабушка Онопкo
    1437716489
    Вот и родственные связи пригодились
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    Поц
    1437717457
    Какой ужос.
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    cska plus
    1437724956
    к папочке!
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    Павлюченко 13
    1437725374
    На позиции плеймейкера пригодится! Ахметов еще совсем не обстрелянный, а Эдуарду весь сезон без замен не отпашит!
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    ZenitSpb7
    1437726240
    Как неожиданно...
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    pegas1276
    1437728908
    удачи ему ...
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    ologreds
    1694997559
    numo436524
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