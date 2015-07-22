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    Кобелев: «Скоро можно ожидать приятных сюрпризов»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал ситуацию с Виталием Дьяковым и Янном М'Вила, которые тренируются в составе команды.

    «Думаю, можно ждать сюрпризов скоро. Приятных, конечно. Также клубу нужен нападающий, мы понимаем и стараемся это осуществить. Мы под колпаком у УЕФА, и надо быть осторожными. Будет возможность — подпишем. Для «Динамо» разницы между русскими и легионерами нет», – цитирует Кобелева «Чемпионат».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    22.07.2015 20:24
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    Комментарии (15)
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    Bobus
    1437594087
    Наверно Степашин президентом РФС станет
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    112910415
    1437617440
    догадываемся про сюрпризы
    Ответить
    Молотобоец1895
    1437621352
    кержаков!! ну его
    Ответить
    SHMEL
    1437632895
    Неужто Саламыча вернут?
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    cska plus
    1437636559
    аж интересно!
    Ответить
    kasper1979
    1437637290
    панюков
    Ответить
    Satana-ad
    1437637356
    понятно кароче все)
    Ответить
    sir_Alex
    1437638429
    А приятных ли?
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    Sem25
    1437641434
    Подписывайте уже, иначе некрасиво получится. А Дьяков и Данилкин вполне могут стать центральными защитниками в сборной.
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    ologreds
    1694997567
    numo436406
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