Янн М'Вила и Виталий Дьяков тренируются с «Динамо», но контракты еще не подписали

Московское «Динамо» продолжает подготовку к матчу второго тура РФПЛ с «Мордовией». Полузащитник Янн М'Вила и защитник Виталий Дьяков тренируются в общей группе, но контракты с клубом пока не подписали, сообщается в «твиттере» московского клуба.





Игра с «Мордовией» пройдeт 25 июля на «Арене Химки». Начало матча в 18:30 мск. «Бомбардир» тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!