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    • Янн М'Вила и Виталий Дьяков тренируются с «Динамо», но контракты еще не подписали

    Янн М'Вила и Виталий Дьяков тренируются с «Динамо», но контракты еще не подписали

    Московское «Динамо» продолжает подготовку к матчу второго тура РФПЛ с «Мордовией». Полузащитник Янн М'Вила и защитник Виталий Дьяков тренируются в общей группе, но контракты с клубом пока не подписали, сообщается в «твиттере» московского клуба.

    Игра с «Мордовией» пройдeт 25 июля на «Арене Химки». Начало матча в 18:30 мск.

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    Источник: ФК «Динамо»

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    22.07.2015 19:11
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    Комментарии (9)
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    Dean Ambrose
    1437582137
    ну подпишите вы их наконец! Дьяков нам как воздух нужен! М'Вила тоже неслабо усилит
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    Никона
    1437582535
    ШО ОПЯТЬ?!!!(с)
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    Caesar555
    1437584442
    Надеюсь, что подпишем обоих.
    Ответить
    112910415
    1437584723
    и это даёт надежду!
    Ответить
    valeh172
    1437585591
    Игра с Зенитом показал настолько нужны эти игроки
    Ответить
    Krasnodar 123
    1437586166
    ТИМУРОВЦЫ?
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    nahan
    1437623432
    Формальность осталась...
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    Sem25
    1437641997
    Чтобы подписать Дьякова, надо продать Самба или Дугласа. Может и обоих. Что затруднительно. С М Вила все проще. Очень нужен. Оба футболиста наигрывались в основу в контрольных матчах. Смотрелись прилично.
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    ologreds
    1694997567
    numo436401
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