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    Тухель: «Не хочу быть похожим на Гвардиолу»

    Новый главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель заверил общественность, что он ничуть не стремится быть похожим на рулевого мюнхенской «Баварии» Хосепа Гвардиолу, сообщает «Чемпионат.com».
    «Здесь кроется большая опасность, и это мне не нравится. Меня заботит то, что если об этом будут часто говорить, то создастся впечатление, что я хочу быть похожим на Гвардиолу. Между тем это совсем не так», – заявил бывший тренер «Майнца».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.07.2015 11:39
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    Комментарии (9)
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    Robbaggio
    1437558559
    А где начало фразы? А то вырвали из контекста, и не понятно о чем речь
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    Die Roten
    1437565965
    вот и хорошо.не надо быть похожим на хосепу!1 такого достаточно для бундеслиги.))
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    caravanbashi
    1437570340
    Ну что же, если Тухелю по нраву бикус и яйца не первой свежести, у каждого свой вкус. Не могу понять одного, почему бы Пепу не выстроить Баварию относительно Гетце, как это он сделал с Барсой, выстроив вокруг Месси.
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    MANSHAFT
    1437574143
    Тухель лучше Гвардиолы
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    MANSHAFT
    1437574944
    Тухель
    Ответить
    MANSHAFT
    1437574983
    Баварию нужен Клоп
    Ответить
    nahan
    1437577780
    Клопп ещё вернётся...
    Ответить
    KLINSI
    1437857178
    Похвально.
    Ответить
    ologreds
    1694997569
    numo436358
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