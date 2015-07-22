Тухель: «Не хочу быть похожим на Гвардиолу»

Новый главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель заверил общественность, что он ничуть не стремится быть похожим на рулевого мюнхенской «Баварии» Хосепа Гвардиолу, сообщает «Чемпионат.com».

«Здесь кроется большая опасность, и это мне не нравится. Меня заботит то, что если об этом будут часто говорить, то создастся впечатление, что я хочу быть похожим на Гвардиолу. Между тем это совсем не так», – заявил бывший тренер «Майнца».