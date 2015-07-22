Дракслер согласился перейти в «Ювентус»

Полузащитник немецкого «Шальке» Юлиан Дракслер согласился перейти в стан туринского «Ювентуса», информирует «Спорт Медиасет». Но на данный момент существуют противоречия между самими клубами: итальянцы сначала хотели бы взять футболиста в годичную аренду, а затем выкупить, а «рудокопы» планируют уже этим летом выручить за хавбека 30 миллионов евро.

Марио Гетце.



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