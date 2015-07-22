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    Дракслер согласился перейти в «Ювентус»

    Полузащитник немецкого «Шальке» Юлиан Дракслер согласился перейти в стан туринского «Ювентуса», информирует «Спорт Медиасет». Но на данный момент существуют противоречия между самими клубами: итальянцы сначала хотели бы взять футболиста в годичную аренду, а затем выкупить, а «рудокопы» планируют уже этим летом выручить за хавбека 30 миллионов евро.
    Другим новичком «старой синьоры» в текущее трансферное окно вполне может стать Марио Гетце.

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    Источник: Sport Mediaset

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    22.07.2015 10:08
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    Комментарии (9)
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    bonucci
    1437561907
    в юве какой-то трансферный бум
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    фвофдщаа1
    1437562542
    к нашим денюжка привалила и пошли они на базар))
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    Leon4ik
    1437565053
    Есть инфа что на 25 млн. порешили с зарплатой 2,7.
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    Die Roten
    1437565902
    пусть берут дракслера и не думают.классный игрок.
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    beloff
    1437572429
    Омоложение идет полным ходом. Подписать бы и Дракслера и Гетце
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    Maloy_44
    1437628710
    Если уйдет, досадно будет...
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    infatuation0612
    1437640693
    Ну я не знаю... Обменять связку Видаль+Пирло на Гетце+Дракслер... Извините меня конечно, но это все-равно, что сменить женщину на резиновую куклу...
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    ologreds
    1694997570
    numo436349
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