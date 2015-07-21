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    • Молдавский «Милсами» и «Мельде» из Норвегии стали участниками 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

    Молдавский «Милсами» и «Мельде» из Норвегии стали участниками 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

    Опеределились еще два участника 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Ими стали норвежский «Мельде», переигравший по сумме двух матчей «Пюник» из Армении и молдавский «Милсами», сенсационно выбивший из розыгрыша участника группового этапа минувшего сезона болгарский «Лудогорец».

    Норвежцы все проблемы решили еще в первом матче, победив на своем поле со счетом 5:0, поэтому поражение в Ереване со счетом 0:1 не слишком расстроило гостей. Единственный в матче гол на 75-й минуте встречи забил Завен Бадоян.

    Куда тяжелее пришлось молдавской команде. Даже после выездной победы со счетом 1:0 хозяева поля не считались фаворитами противостояния, тем более на 25-й минуте болгары благодаря точному удару Кристалдо Вандерсона открыли счет, однако уже через минуту Георгий Андроник установил равновесие. На 73-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Андрея Кожокаря, но сумели не только выстоять, но и на 89-й минуте забить победный гол, который на счету Петру Раку.

    «Пюник» (Армения) «Мельде» ( Норвегия) – 1:0

    Голы: 0:1 – Завен Бадоян, 75

    Милсами» (Молдавия) – «Лудогорец» (Болгария) – 2:1

    Голы    : 0:1 – Кристалдо Вандерсон, 25;.1:1 – Георгий Андроник; 2:1 – Петру Раку

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2015 20:22
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    Комментарии (7)
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    Медив
    1437499915
    Куле тогда у вас Лудогорец выиграл, если прошел Милсами?
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    Атилла-гунн
    1437500036
    Так этот Милсалми из Молдовы или Армении? А то в шапке новости одна страна указана, а в отчете о матче - другая. И как команда может пройти дальше, выиграв в гостях 1:0, но проиграв дома 1:2? Какие-то новые правила?
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    sir_Alex
    1437505311
    Вот это винегрет! Теперь всегда так будет?
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    Carol
    1437508904
    Милсами выиграл 2:1
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    ologreds
    1694997572
    numo436293
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