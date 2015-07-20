Радимов: «Шейдаев хотел сыграть с «Тосно» на следующий день после финала Евро U-19»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов сообщил, что нападающий Рамиль Шейдаев хотел сыграть в матче третьего тура ФНЛ с «Тосно» (2:1) на следующий день после финала юношеского чемпионата Европы U19 с Испанией, в котором россияне проиграли со счетом 0:2.

«Мое мнение – да, ребята из моей команды, выступавшие на чемпионате Европы U19, готовы к выступлениям на высоком уровне. Я их всех люблю, конечно, они готовы. Но чтобы делать какие-то выводы, их для начала нужно увидеть на этом уровне.