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    • Радимов: «Шейдаев хотел сыграть с «Тосно» на следующий день после финала Евро U-19»

    Радимов: «Шейдаев хотел сыграть с «Тосно» на следующий день после финала Евро U-19»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов сообщил, что нападающий Рамиль Шейдаев хотел сыграть в матче третьего тура ФНЛ с «Тосно» (2:1) на следующий день после финала юношеского чемпионата Европы U19 с Испанией, в котором россияне проиграли со счетом 0:2.

    «Мое мнение – да, ребята из моей команды, выступавшие на чемпионате Европы U19, готовы к выступлениям на высоком уровне. Я их всех люблю, конечно, они готовы. Но чтобы делать какие-то выводы, их для начала нужно увидеть на этом уровне.
    Шейдаев перед финалом мне позвонил и сказал: «У нас билеты на 21-е число, как же мне в матче с “Тосно» сыграть?». Я ему говорю: «Ты уж меня прости, но отдыхать тоже надо». Вот такой он, с «Тосно» сыграть хотел, сразу после финала. Мне приятно, что у футболиста есть такое рвение», – цитирует Радимова ТАСС.
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    Источник: ТАСС

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    20.07.2015 22:34
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    Комментарии (23)
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    Медный купоpос
    1437422272
    игроки спартака всячески скрываются от тренеров, не хотят лишний раз позориться перед Россиянами!
    Ответить
    Pleafant
    1437423064
    Лучше бы Шейдаев своё рвение в Греции полностью выложил бы,а то что то не очень,а он должен был стать лидером сборной.
    Ответить
    Apsny
    1437424026
    Что за чепуха?
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1437425021
    Влад соберёт хорошую. команду
    Ответить
    wingback
    1437428344
    Радимов шарит в футболе нормально. Не то что карпен...
    Ответить
    ххомов_пидор
    1437432282
    зинит го*вно
    Ответить
    рус фан
    1437435147
    Лучше бы он гол в финале больше хотел забить, а с Тосно и без него справились.
    Ответить
    112910415
    1437456353
    глаза ещё горят!
    Ответить
    FRZZ
    1437481733
    Молодец! Рамиль Шейдаев будет большим футболистом.
    Ответить
    ologreds
    1694997580
    numo436195
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