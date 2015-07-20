РФПЛ. «Урал» в гостях побеждает «Кубань»

Дмитрий Хохлов дебютировал в качестве главного тренера «Кубани». Дома краснодарская команда принимала «Урал» под руководством Виктора Гончаренко – бывшего наставника южан. Помимо Хохлова за «Кубань» с первых минут дебютировал Андрей Аршавин, подписанный в качестве свободного агента. Так же впервые сыграл за краснодарский клуб Роман Павлюченко, вышедший на замену. Гости имели преимущество в первом тайме, однако на перерыв команды ушли при счете 0:0. Во второй половине матча игра стала равной, но на 73-й минуте вышедший на замену Эдгар Манучарян открыл счет. Уже в дополнительное время Ерохин заработал пенальти, который реализовал Герсон Асеведо.





20 июля. Краснодар. Стадион «Кубань».

Голы: 0:1 – Манучарян, 73; 0:2 – Асеведо (пен.), 90+3.

Кубань: Беленов, Мельгарехо, Шандау, Шуньич, Манолев, Кулик, Рабиу, Игнатьев (Хубулов, 75), Аршавин (Букур, 84), Ткачев, Бальде (Павлюченко, 65).



Урал: Жевнов, Хозин, Мартынович, Фонтанельо, Кулаков, Ерохин, Емельянов, Сапета, Бурмистров (Ставпец, 75), Лунгу (Манучарян, 69), Дорожкин (Асеведо, 84).

Предупреждения: Дорожкин, 45; Аршавин, 57; Игнатьев, 61.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).