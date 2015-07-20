Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    РФПЛ. «Урал» в гостях побеждает «Кубань»

    Дмитрий Хохлов дебютировал в качестве главного тренера «Кубани». Дома краснодарская команда принимала «Урал» под руководством Виктора Гончаренко – бывшего наставника южан. Помимо Хохлова за «Кубань» с первых минут дебютировал Андрей Аршавин, подписанный в качестве свободного агента. Так же впервые сыграл за краснодарский клуб Роман Павлюченко, вышедший на замену. Гости имели преимущество в первом тайме, однако на перерыв команды ушли при счете 0:0. Во второй половине матча игра стала равной, но на 73-й минуте вышедший на замену Эдгар Манучарян открыл счет. Уже в дополнительное время Ерохин заработал пенальти, который реализовал Герсон Асеведо.

    20 июля. Краснодар. Стадион «Кубань».
    «Кубань» (Краснодар) – «Урал» (Екатеринбург) – 0:2 Текстовый онлайн матча
    Голы: 0:1 – Манучарян, 73; 0:2 – Асеведо (пен.), 90+3.
    Кубань: Беленов, Мельгарехо, Шандау, Шуньич, Манолев, Кулик, Рабиу, Игнатьев (Хубулов, 75), Аршавин (Букур, 84), Ткачев, Бальде (Павлюченко, 65).
    Урал: Жевнов, Хозин, Мартынович, Фонтанельо, Кулаков, Ерохин, Емельянов, Сапета, Бурмистров (Ставпец, 75), Лунгу (Манучарян, 69), Дорожкин (Асеведо, 84).
    Предупреждения: Дорожкин, 45; Аршавин, 57; Игнатьев, 61.
    Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2015 21:59
    Рекомендуем
    Комментарии (383)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Миша79
    1437489292
    не проходите мимо предлагаю реальный заработок на сео-спринте регайтесь по моей ссылке-копируйте и вводите в браузерную строку и я расскажу вам и дам номера заданий которые приносят мне от 60 до 120 рублей в день ненапрягаясь-работаю- параллельно играя в свои любимые игры я давно не трачу деньги на мобильную связь и спокойно покупаю прем аккаунт в мире танков а в 11 на 11 спокойно зарабатываю на хороший вип ранг http://www.[ссылки запрещены, читайте правила]?ref=6227245 попробуйте-понравится и мне подскажете как заработать больше
    Ответить
    dante_voorhees
    1437492288
    что за отвратительный дизайн у бомбардира
    Ответить
    комиссар Ж
    1437492500
    как может помочь один игрок команде ,с которой ни разу не играл вместе да ещё сидя пять лет на лавке ?? и даже с таким багажом Аршавин выдал несколько блестящих пасов ...Думаю Дрюха ещё заткнет рты слабомыслящим
    Ответить
    Зенит это Халк
    1437493338
    Аршавин показал уровень футбола Зенита !
    Ответить
    ДЮСШ3
    1437495482
    То что Аршавин и Павлюченко не в форме это было понятно и до матча а вот как завтра играть Кубани непонятно !
    Ответить
    ЮГ РОССИИ
    1437497256
    И сразу дерби Урал - Зенит. ,матч лидеров чемпионата в следующем туре.Гончаренко покажи Боашу где раки зимуют).
    Ответить
    aseke25
    1437497623
    да,
    Ответить
    Alec7183
    1437498588
    Отлично,просто великолепно! Урал порадовал!
    Ответить
    Denfard
    1437500387
    Урал надрал Кубань это сенсация молодцы теперь надо браться за Зенит если надерёте буду болеть за вас мне хочется что бы наш футбол менялся в лучшую сторону так как надоело смотреть на стоячих оловянных горя футболистов а Урал нашёл достойных ребят только не стойте не робейте перед Зенитом а покажите уральский характер победоносца Гончаренко вперёд УДАЧИ
    Ответить
    ologreds
    1694997580
    numo436192
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+