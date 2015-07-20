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    ФНЛ. Дубль Киреенко помог «Зениту-2» выиграть у «Тосно»

    «Зенит-2» одержал первую победу в ФНЛ в матче третьего тура против «Тосно».
    20 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский МСА»
    «Тосно» (Тосно) – «Зенит-2» (Санкт-Петербург) – 1:2
    Голы: 0:1 – Киреенко, 26; 1:1 – Голышев, 34; 1:2 – Киреенко, 76.
    Тосно: Книга, Ковальчик, Мищенко, Тетрашвили, Тимошин, Мухаметшин, Комков, Чиркин, Бочков, Прокофьев (Лаптев, 72), Голышев.
    Зенит-2: Обухов, Иванов, Зуев, Лобов, Евсеев (Чистяков, 90+1), Ткачук (Вяткин, 58), Зинков, Зырянов, Богаев, Долгов (Троянов, 40), Киреенко (Попов, 79).
    Предупреждения: Голышев, 11; Бочков, 30; Троянов, 61; Зуев, 64; Богаев, 90+1.
    Удаления: Иванов, 33.
    Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2015 21:08
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    Комментарии (38)
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    ТОС
    1437421650
    дождь подпортил,но рад что посмотрел,хотя и болел за Зенит 2,но и Тосно тоже-свои,ну нет как у масквачей привычки разрываться,хотя плохое сравнение,лучше про кубань,масквабадцем и на своих,[ Соблюдайте правила]
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    magnum3000
    1437421799
    А Костя Зырянов всё пылит на поле! Вот где пример молодым игрокам!
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    kkomov
    1437422221
    а спартак слаб против Тосно!
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    КПР
    1437423737
    Обе команды понравились молодецким задором.
    Ответить
    wingback
    1437426932
    Что за Книга такая? Какол, штоле? Радимова с победой!
    Ответить
    ххомов_пидор
    1437431600
    всем известно и давно, что занитушка го*вно
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    alessios1990
    1437446729
    Дерби Питера в ФНЛ! Надо понимать, что и Зенит-2 это тоже крепкий орешек. А когда вернется тот же Шейдаев и Гасилин, то это будет боеспособная команда) С победой, вторая команда Зенита!
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    112910415
    1437455717
    характер показали
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    salaga
    1437499228
    Кто решил, что фарм-клуб - это только для молодых? Работа должна быть поставлена так, чтобы в Зените-2 играли футболисты, не попавшие в заявку на матч основной команды. По сути Зенит должен быть одной большой командой, играющей в двух лигах одновременно: те, кто лучше готов и здоров на данный момент, - в РПЛ; те, кто им уступает, также только на данный момент - в ФНЛ. Идея фарм-клуба в том, чтобы все непрерывно имели игровую практику.
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    ologreds
    1694997580
    numo436190
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