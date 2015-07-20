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    ФНЛ. «Сибирь» одолела «Тюмень»

    В третьем туре ФНЛ «Сибирь» обыграла «Тюмень» с минимальным счетом, оставив хозяев без единого очка в турнирной таблице.
    20 июля. Тюмень. Стадион «Геолог»
    «Тюмень» (Тюмень) – «Сибирь» (Новосибирск) – 0:1
    Голы: 0:1 – Житнев, 45+2.
    «Тюмень«: Телков, Кичин, Локтионов, Таказов, Павленко (Пустозеров, 82), Чудин (Кучиев, 63), Теленков, Нежелев, Клeнкин, Шляпкин (Куликов, 86), Мамтов.
    «Сибирь«: Цыган, Магаль, Плопа (Головатенко, 19), Выходил, Иванов, Чеботару, Харитонов (Скороходов, 89), Дышеков (Макаренко, 53), Нагибин, Беляев (Азаров, 79), Житнев.
    Предупреждения: Теленков, 22; Иванов, 45; Магаль, 90; Цыган, 90+2.
    Судья: Сергей Костевич (Рыльск)

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2015 19:21
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