ФНЛ. «Томь» не без проблем одолела дебютанта

Главный фаворит нынешнего первенства ФНЛ «Томь» в рамках третьего тура с минимальной разницей победила иркутский «Байкал».
20 июля. Томск. Стадион «Труд»
Томь (Томск) – Байкал (Иркутск) – 2:1 (2:0).
Голы: 1:0 – Нехайчик, 8; 2:0 – Нехайчик, 21; 2:1 – Ахба, 84.
Томь: Солосин, Темников (Бендзь, 87), Джиоев, Бордачев, Йиранек, Пугин (Черевко, 67), Нехайчик, Лях (Кузнецов, 63), Башкиров, Баженов, Голубов (Саная, 71).
Байкал: Иканович, Кулешов (Майборода, 46), Кириленко, Авагимян, Ткачук, Киселев, Мильдзихов (Ющук, 25), Землянский (Кортава, 75), Машнев, Ахба, Кириллов (Нарылков, 46).
Предупреждение: Лях, 62.
Судья: Евгений Турбин (Москва).
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