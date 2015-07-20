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    ФНЛ. «Томь» не без проблем одолела дебютанта

    Главный фаворит нынешнего первенства ФНЛ «Томь» в рамках третьего тура с минимальной разницей победила иркутский «Байкал».
    20 июля. Томск. Стадион «Труд»
    Томь (Томск) – Байкал (Иркутск) – 2:1 (2:0).
    Голы: 1:0 – Нехайчик, 8; 2:0 – Нехайчик, 21; 2:1 – Ахба, 84.
    Томь: Солосин, Темников (Бендзь, 87), Джиоев, Бордачев, Йиранек, Пугин (Черевко, 67), Нехайчик, Лях (Кузнецов, 63), Башкиров, Баженов, Голубов (Саная, 71).
    Байкал: Иканович, Кулешов (Майборода, 46), Кириленко, Авагимян, Ткачук, Киселев, Мильдзихов (Ющук, 25), Землянский (Кортава, 75), Машнев, Ахба, Кириллов (Нарылков, 46).
    Предупреждение: Лях, 62.
    Судья: Евгений Турбин (Москва).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2015 17:52
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    Комментарии (17)
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    DXTK
    1437404843
    С обоюдными шансами победу празднуют Хозяева. Иногда быстрый гол мешает но сегодня не тот случай Томь довела дело до логичного победив новобранца Лиги, а Байкал сам понимал что с распростертыми обьятиями их тут никто не встретит, но справедливости раи скажем гол престижа забили сократили разрыв но этого все-равно не достаточно даже для ничьей, единственное чему можно порадоваться что Игрок гостей начал сезон для себя с первого матча и с первого Гола, хотя у Хозяев дублем отличился игрок следующий раз Ждем хет-трика да и товарищи помогут, может судья я незнаю.
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    post-navigator
    1437405273
    Счёт 2:0 - он опаснее, чем 1:0
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    h666d-
    1437405395
    да просто не напрягались, в первом тайме сделали результат, а тренер, как мне показалось просто просматривал не давно прибывших игроков и комбинации
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    3eмлянин
    1437406459
    Землянский жаль не отличился - Всё впереди :~))
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    bestolochch
    1437406612
    Байкалу кто то подстроил ужасный календарь...
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    cska plus
    1437409770
    Томь возвращайся!
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    Петр 1
    1437411811
    Иркутску удачи и удержаться!
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    112910415
    1437414021
    легко никому не будет
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    sir_Alex
    1437454330
    С победой!
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    ologreds
    1694997580
    numo436177
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