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    • ФНЛ. «Луч-Энергия» по-прежнему без потерь, «СКА-Энергия» вновь не выиграл

    ФНЛ. «Луч-Энергия» по-прежнему без потерь, «СКА-Энергия» вновь не выиграл

    Двумя матчами стартовал третий тур ФНЛ.

    20 июля. Владивосток. Стадион «Динамо»
    Луч-Энергия (Владивосток) – Волга (Нижний Новгород) – 2:0 (1:0)
    Голы: 1:0 – Нивалдо, 14; 2:0 – Гузь, 75.
    Луч-Энергия: Довбня, Гузь, Бабенков, Колычев, Пискунов, Козлов (Казанков, 58), Зюзин (Корян, 46), Пономаренко, Славнов, Клопков (Гаджибеков, 82), Нивалдо (Столбовой, 65).
    Волга: Нигматуллин, Маляров (Полянин, 78), Пасько, Гарбуз, Буйволов, Миносян, Замалиев (Суханов, 61), Костюков, Леандро, Козлов (Саталкин, 24), Кухарчук (Петров, 65).
    Предупреждения: Зюзин, 27; Колычев, 40; Славнов, 51; Буйволов, 63; Петров, 71; Довбня, 87.
    Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ).

    20 июля. Хабаровск. Стадион им. Ленина
    СКА-Энергия (Хабаровск) – Сокол (Саратов) – 1:2 (0:1)
    Голы: 0:1 – Дегтярев, 7 (с пенальти); 1:1 – Гатикоев, 66 (с пенальти); 1:2 – Удалый, 83 (в свои ворота).

    Незабитый пенальти: Аладашвили, 60.
    СКА-Энергия: Дюпин, Киреев, Удалый, Попов, Нестеренко, Купчин (Аладашвили, 46), Карасев (Умаров, 58), Плетин (Гатикоев, 46), Ваганов (Калинский, 41), Гайдаш, Никифоров.
    Сокол: Пчелинцев, Молодцов, Лозенков, Горбатюк, Столяренко, Дегтярев, Трусевич (Серасхов, 86), Андреев (Коротаев, 62), Шевчук (Бурченко, 53), Романенко, Радченко.
    Судья: Юрий Апонасенко (Москва).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2015 13:58
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    Комментарии (15)
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    Майкл59ru
    1437391410
    В следующем туре без проигрышная серия у Луча продолжится)
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    ДАША Д
    1437393199
    Луч настроен серьезно на повышение в классе.
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    ermak6448
    1437393639
    Луч \"лазерный\", Прожигает себе дорогу в Лигу
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    Andrey-KScamapa
    1437393928
    давно жду Луч в ПЛ
    Ответить
    Мадридец из Реала
    1437394033
    Судья сломал игру Лучу! Обязан был показывать красную Буйволову.
    Ответить
    rubinovyi2
    1437394222
    Две Энергии,а судьба сложилась по разному.
    Ответить
    drug01
    1437394754
    Сокол молодец!,.
    Ответить
    alboro
    1437396004
    Дальний восток
    Ответить
    64русс
    1437406171
    Сокол с победой!! надо и дома побеждать
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    ologreds
    1694997582
    numo436156
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