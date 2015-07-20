«Астон Вилла» намерена приобрести Адебайора

«Астон Вилла» вступила в переговоры с «Тоттенхэмом» по поводу возможного трансфера нападающего Эммануэля Адебайора, сообщает Daily Mirror. Вскоре бирмингемцы могут выступить с официальным предложением. Ранее главный тренер «Астон Виллы» Тим Шервуд высказывал заинтересованность в услугах 31-летнего тоголезца.





В минувшем сезоне Адебайор провел в чемпионате Англии всего 13 матчей и забил 2 гола, однако играл важную роль в сезоне-2014/15, когда «шпор» возглавлял Шервуд.











