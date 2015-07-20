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    «Астон Вилла» намерена приобрести Адебайора

    «Астон Вилла» вступила в переговоры с «Тоттенхэмом» по поводу возможного трансфера нападающего Эммануэля Адебайора, сообщает Daily Mirror. Вскоре бирмингемцы могут выступить с официальным предложением. Ранее главный тренер «Астон Виллы» Тим Шервуд высказывал заинтересованность в услугах 31-летнего тоголезца.


    В минувшем сезоне Адебайор провел в чемпионате Англии всего 13 матчей и забил 2 гола, однако играл важную роль в сезоне-2014/15, когда «шпор» возглавлял Шервуд.



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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 08:38
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    Комментарии (12)
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    Барабуля
    1437371352
    Все, Бентеке продан.
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    spartacus333
    1437372333
    его к арабам пора сливать, в апл он уже ни на что не способен. или его уже и арабы не берут?
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    ст_прапорщик
    1437374433
    Пусть его Тимоха подписывает, если Вилла потянет Эмикову з/п
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    DXTK
    1437374546
    Ура болельщики Шпор улыбаются во весь рот начиная праздновать уход своего любимца. Для Астон Виллы это будет своего Рода \"бог\" и все надежды будут связанны с этим игроком. Правда жаль что Футболист не согласиться так как он будут запрашивать не малую деньгу, а Клуб может не осилить его аппетит, ведь ему по мимо себя надо нищебродов и тунеядцев в семье кормить.
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    sir_Alex
    1437377698
    Вместо Бентеке? Для них вполне сойдёт
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    invite yupi
    1437382654
    Прощание с Бентеке
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    Он-моя жизнь
    1437384274
    Не хочется конеш чтоб он переходил но играть то надо так что спасибо и удачи
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    alboro
    1437387409
    посмотрим
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    dimagas1
    1437586758
    Нормально так.
    Ответить
    ologreds
    1694997584
    numo436123
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