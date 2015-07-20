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    Агент: «Ситуация с будущим Тиаго Мотты пока не ясна»

    Будущее полузащитника ПСЖ Тиаго Мотты остается пока не ясным. По словам агент Алессандро Канови, первоочередной задачей для хавбека сейчас является расторжение контракта с парижским клубом. Напомним, что на 32-летнего Мотту претендуют «Интер» и «Атлетико», за которые он выступал в прошлом. В минувшем сезоне полузащитник провел в составе ПСЖ 38 матчей и сделал 2 результативные передачи.


    «Сейчас нам нужно расстаться с ПСЖ, – приводит QSVS слова Канови. – Мы не в том положении, чтобы выбирать между «Интером», «Атлетико» или кем-то еще».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 08:01
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    Комментарии (5)
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    sir_Alex
    1437370407
    Что не так с ПСЖ?
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    Juventus21
    1437400628
    Мотта помог бы Интеру. На пару с Кондогбиа смогли бы составить мощный тандем
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    ologreds
    1694997584
    numo436121
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