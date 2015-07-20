Агент: «Ситуация с будущим Тиаго Мотты пока не ясна»

Будущее полузащитника ПСЖ Тиаго Мотты остается пока не ясным. По словам агент Алессандро Канови, первоочередной задачей для хавбека сейчас является расторжение контракта с парижским клубом. Напомним, что на 32-летнего Мотту претендуют «Интер» и «Атлетико», за которые он выступал в прошлом. В минувшем сезоне полузащитник провел в составе ПСЖ 38 матчей и сделал 2 результативные передачи.





«Сейчас нам нужно расстаться с ПСЖ, – приводит QSVS слова Канови. – Мы не в том положении, чтобы выбирать между «Интером», «Атлетико» или кем-то еще».







