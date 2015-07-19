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    Хосеп Гвардиола отрицает факт переговоров по Марио Гетце

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола опроверг информацию о переговорах с «Ювентусом» по трансферу полузащитника мюнхенцев Марио Гетце.

    «Марио – игрок топ-уровня. Он игрок «Баварии» и останется в команде на предстоящий сезон.
    У нас не было никаких контактов с другими клубами по поводу Гетце. Больше мне нечего добавить на этот счет», – сказал Гвардиола.

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    Источник: Football Italia

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    19.07.2015 16:32
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    Комментарии (45)
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    Romeo 777
    1437321960
    Продаст Гётце, купит Педро.
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    mordvin60
    1437322342
    Естественно, темнит
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    nahan
    1437322419
    Точно Педрилу позвал...
    Ответить
    nahan
    1437322474
    Точно Педрилу позвал...
    Ответить
    mamrik-09
    1437326980
    да конечно
    Ответить
    112910415
    1437329597
    конспирация
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    DonnyDarko
    1437331775
    думаю те кто болеют за Баварию и так уже вкурсе на этот счёт
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    alessios1990
    1437367877
    Гетце точно останется в Баварии Мюнхен и точка! Уже лишились Бастиана, так что о Марио Ювентус пусть даже и не мечтает)
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    Die Roten
    1437385719
    хватит с нас басти.
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    ologreds
    1694997588
    numo436080
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