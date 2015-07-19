Хосеп Гвардиола отрицает факт переговоров по Марио Гетце

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола опроверг информацию о переговорах с «Ювентусом» по трансферу полузащитника мюнхенцев Марио Гетце.

«Марио – игрок топ-уровня. Он игрок «Баварии» и останется в команде на предстоящий сезон.