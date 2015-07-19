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    «Антальяспор» готов платить Тотти 10 млн евро в год

    Нападающий «Ромы» Франческо Тотти попал в сферу интересов «Антальяспора». Турецкий клуб предлагает 38-летнему итальянцу годовой оклад в 10 млн евро.

    Переговоры между клубами могут начаться уже в ближайшее время, однако Тотти, по информации источника, несмотря на выгодные финансовые условия, вряд ли примет предложение «Антальяспора», поскольку будучи воспитанником «Ромы» сильно к ней привязан. Отметим, что срок контракта Тотти с «волками» истекает летом 2016 года.
    Напомним, ранее в «Антальяспор» перешел экс-форвард «Сампдории» Самюэль Это’О.

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    Источник: Skysports

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    19.07.2015 07:37
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    Комментарии (26)
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    ЮЗИК
    1437288105
    Сомневаюсь что Тотти согласится
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    Father of Russian footbal
    1437289722
    В Роме останется
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    Летчик66
    1437290006
    У Императора под ногами вечный город, а они ему предлагают, какие-то жалкие 10 миллионов долларов.
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    Cskaz
    1437291700
    Я надеюсь он не перейдет
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    Den Bull
    1437295981
    У Антальи видать хороший спонсор появился.
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    beloff
    1437300986
    Думаю Тотти не перейдет к Туркам и завершит карьеру в Роме.
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    leo-leon
    1437301077
    он в Роме 3,2 лямов получает в 38 лет, а по окончанию 2016 всем известно ,что войдет в руководство клуба.....а за Антальспорт пусть бегаю экс-дагестанцы
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    roman230582
    1437302181
    Интересно, в Турции про Фэйр плэй что нибудь слышали
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    Z v e r o b o y
    1437312338
    хорошо
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    ologreds
    1694997589
    numo436047
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