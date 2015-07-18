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    «Ворскла» и «Волынь» разошлись миром в 1-м туре УПЛ

    Участник Лиги Европы от Украины «Ворскла» стартовала в чемпионате страны с ничьей. В матче было показано девять желтых карточек.

    18 июля. Полтава. Стадион им. Алексея Бутовского.

    «Ворскла» (Полтава) – «Волынь» (Луцк) — 1:1 (0:0).
    Голы: 0:1 — Кобахидзе, 57; 1:1 — Шиндер, 81.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2015 21:29
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    Комментарии (21)
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    Ukraine the best
    1437246172
    Хороший матч.Много борьбы.Удачи Ворскле в ЛЕ
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    dimagas1
    1437246282
    Хорошая игра но не хватало Бикфалви!
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    SD-Podonok
    1437248251
    Гра була непоганою, + лише початок сезону! Ворсклі успіхів в ЛЄ, Волині - не дратувати містера Кварцяного)
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    kkomov
    1437249054
    кому интересны новости чемпионата самоликвидирующейся страны?
    Ответить
    rheuksq
    1437256926
    Не-было,возможности поставить угадал
    Ответить
    rammax fcsm
    1437257431
    Зачем нам данная информация? Сообщайте все результаты этого [непечатное слово ]а лично газзаеву
    Ответить
    Piramidon
    1437261769
    9 карточек,рагули мочат друг друга.
    Ответить
    dzvinka
    1437280250
    ну важко було вгадати переможця, так і вийшло, що гра його не виявила
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    MALOY74
    1437308612
    Кто нибудь может рассказать про украинский чкмпионат, - финансирование клубов, их комплектация, задачи на сезон, кто фавориты, кто аутсайдеры, короче вкратце о командах, а то информации нуль. О Динамо, Шахтере и Днепре писать не надо, о них есть вся информация, а вот об остальных нет.
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    ologreds
    1694997590
    numo436021
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