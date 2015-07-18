«Ворскла» и «Волынь» разошлись миром в 1-м туре УПЛ

Участник Лиги Европы от Украины «Ворскла» стартовала в чемпионате страны с ничьей. В матче было показано девять желтых карточек.



18 июля. Полтава. Стадион им. Алексея Бутовского.



«Ворскла» (Полтава) – «Волынь» (Луцк) — 1:1 (0:0).

