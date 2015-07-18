«Ворскла» и «Волынь» разошлись миром в 1-м туре УПЛ

Участник Лиги Европы от Украины «Ворскла» стартовала в чемпионате страны с ничьей. В матче было показано девять желтых карточек.
18 июля. Полтава. Стадион им. Алексея Бутовского.
«Ворскла» (Полтава) – «Волынь» (Луцк) — 1:1 (0:0).
Голы: 0:1 — Кобахидзе, 57; 1:1 — Шиндер, 81.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!