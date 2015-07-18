РФПЛ. ЦСКА обыграл «Рубин»

В 1-м туре чемпионата России ЦСКА принимал на своем поле казанский «Рубин». Хозяева имели большое количество хороших моментов, но несколько раз здорово сыграл Сергей Рыжиков, а пару ударов «армейцев» принял на себя створ ворот. «Рубин» фактически с первых минут выбрал строгий оборонительный стиль с большим количеством игроков, ориентированных на разрушение. Это долгое время приносило казанцам успех, однако на 87-й минуте ЦСКА с помощью коротких пасов в одно касание разыграл эффектную комбинацию на границе штрафной, которая завершилась рывком вперед Ахмеда Мусы и его точным ударом по воротам.
ЦСКА – Рубин – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча
ЦСКА – Рубин – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча
Гол: 1:0 – Муса, 87.
18 июля. Химки. Стадион «Арена Химки»
18 июля. Химки. Стадион «Арена Химки»
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий, Набабкин, Натхо, Вернблум, Тошич (Миланов, 83), Еременко (Панченко, 90), Дзагоев (Ефремов, 89), Муса.
Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Камболов, Котуньо, Батов, Оздоев (Шарипов, 86), Канунников (Эдуардо, 87), Кисляк, Карадениз, Дядюн (Портнягин, 87).
Предупреждение: Вернблум, 36; Набабкин, 61; Дядюн, 68; Батов, 73
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)