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    РФПЛ. ЦСКА обыграл «Рубин»

    В 1-м туре чемпионата России ЦСКА принимал на своем поле казанский «Рубин». Хозяева имели большое количество хороших моментов, но несколько раз здорово сыграл Сергей Рыжиков, а пару ударов «армейцев» принял на себя створ ворот. «Рубин» фактически с первых минут выбрал строгий оборонительный стиль с большим количеством игроков, ориентированных на разрушение. Это долгое время приносило казанцам успех, однако на 87-й минуте ЦСКА с помощью коротких пасов в одно касание разыграл эффектную комбинацию на границе штрафной, которая завершилась рывком вперед Ахмеда Мусы и его точным ударом по воротам.

    ЦСКА – Рубин – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча
    Гол: 1:0 – Муса, 87.

    18 июля. Химки. Стадион «Арена Химки»
    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий, Набабкин, Натхо, Вернблум, Тошич (Миланов, 83), Еременко (Панченко, 90), Дзагоев (Ефремов, 89), Муса.
    Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Камболов, Котуньо, Батов, Оздоев (Шарипов, 86), Канунников (Эдуардо, 87), Кисляк, Карадениз, Дядюн (Портнягин, 87).
    Предупреждение: Вернблум, 36; Набабкин, 61; Дядюн, 68; Батов, 73

    Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2015 20:20
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    Комментарии (715)
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    КБ САМЫЙ ЛУЧШИЙ
    1437295406
    Красно-синие днища
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    spartach091
    1437297119
    муса затащил,с победой
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    Зенит 2015
    1437297568
    Как ни странно, но ЦСКА действительно обыграл Рубин, причём показав при этом красивую и интересную игру. Правда без хорошей игры Рубина приятные впечатления от проведённого матча бы намного меньшими. ЦСКА с победой. Только вот такие интересные матчи ЦСКА, к сожалению, играет очень редко. Ведь можете ведь без левых ударов Натхо и мордобоя обходится.
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    Порядочная свинья
    1437301242
    Рано, рано захлебываться красно-синими соплями! Если бы армейцы вчера не забили в концовке, игру бы рассматривали совсем по-другому в фокусе результата. Посмотрим на ЦСКА в игре со Спартой, на сколько процентов и к чему готовы армейцы... Да и обмельчал ЦСКА, не вижу поводов к эйфории... В прошлом году так же в первом туре на выезде Спартак скромно набил Рубину - 4:0!!! Так что армейцам есть, к чему стремиться!
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    89170513876
    1437309894
    Билл-полный ноль.
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    Xavi
    1437310806
    Поздравляю ЦСКА, были лучшими на поле и все-таки дожали!
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    DXTK
    1437333202
    Как начнешь сезон так и поедешь эта вырожение для Хозяев. Не важно что показали в первой игре главное дальше показать что-то один матч не определение, хотя...Для гостей.
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    Trumen
    1437541828
    достойное начало, молодцы
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    ШтриБан
    1437547651
    Такую команду загасили казанцы, от рубина остались тока воспоминание.
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    ologreds
    1694997591
    numo436017
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