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    ФИФА будет расследовать эпизод с удалением Фримпонга

    ФИФА собирается подвергнуть расследованию случай с удалением полузащитника «Уфы» Эммануэля Фримпонга во вчерашнем матче со «Спартаком». Напомним, что игрок получил красную карточку за средний палец, который он показал трибунам. Позже сам Фримпонг заявил, что спартаковские болельщики кричали ему: «Фак, манки, фак».

    «Считаем, что проведение чемпионата мира дает стране-хозяйке турнира хорошую возможность сказать «нет» расизму и другим формам дискриминации и дать четкий сигнал всему миру в этом отношении», – сказали в ФИФА. Отмечается, что в ближайшее время оргкомитет «Россия-2018» выступит с официальным заявлением по данному эпизоду.

    «Спартак» – «Уфа». Текстовый онлайн матча

    Источник: Skysports

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    18.07.2015 15:26
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    Комментарии (345)
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    fr3nd
    1437285543
    до свидания, наш ласковый чемпионат мира по футболу, возвращайся в свой сказочный лес. наша страна в этом аспекте это заслужила. наверно всё-таки проявление такого отношения к неграм сформировалось из-за засилия всяких чебуреков и кавказцев. люди не могут в обычной ситуации выразить протест против приезжих, а на футболе можно. пока власть не возьмётся за мигрантов, так и будут на футболе кричать про обезьян
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    блага
    1437289707
    А Спартак накажут матчами без зрителей, ну или хотя бы без Фанатов??
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    ААМ
    1437292483
    Сделан первый шаг к потере ЧМ-2018.
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    RIR68
    1437292491
    ну чё. мы все под микроскопом.
    Ответить
    -Pluto-
    1437298155
    До свиданья Ч.М. Сейчас будут искать любые возможности чтоб не проводить Ч.М. в России)))
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    smit1266
    1437304522
    ужас какой 0-3*****
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    nahan
    1437315431
    Парня вынудили и нервы сдали...
    Ответить
    Real Madrid-C
    1437317114
    Правильно все кричали
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    corvus
    1437391469
    Зачем удалять-то было?
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    ologreds
    1694997591
    numo436008
    Ответить
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