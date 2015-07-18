ФИФА будет расследовать эпизод с удалением Фримпонга

ФИФА собирается подвергнуть расследованию случай с удалением полузащитника «Уфы» Эммануэля Фримпонга во вчерашнем матче со «Спартаком». Напомним, что игрок получил красную карточку за средний палец, который он показал трибунам. Позже сам Фримпонг заявил, что спартаковские болельщики кричали ему: «Фак, манки, фак».



«Считаем, что проведение чемпионата мира дает стране-хозяйке турнира хорошую возможность сказать «нет» расизму и другим формам дискриминации и дать четкий сигнал всему миру в этом отношении», – сказали в ФИФА. Отмечается, что в ближайшее время оргкомитет «Россия-2018» выступит с официальным заявлением по данному эпизоду.



«Спартак» – «Уфа». Текстовый онлайн матча